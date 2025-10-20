صحف عالمية: واشنطن تفرض ما تريده في غزة وحرب المسيَّرات تشتعل شرقي أوروبا

قالت صحف عالمية إن مسؤولين إسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب لا تملك قرارا مستقلا في حرب غزة، وأن الولايات المتحدة تفرض ما تريده بالقطاع، في حين تحدثت صحف أخرى عن اشتعال الجبهة الشرقية في الحرب الروسية الأوكرانية.

فقد أكدت يسرائيل هيوم استياء مسؤولين إسرائيليين من السماح باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بعد وقفها أمس الأحد، وقالت إن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- تراجعت عن قرار وقف إدخال المساعدات بسبب الضغوط الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين أنهم يشعرون بالعجز عن اتخاذ قرارات مستقلة بشأن غزة، وأن الولايات المتحدة تلغي كل الخطوات التي لا تتفق مع رغباتها.

وفي واشنطن بوست، قال تقرير إن المساعدات بدأت الدخول للقطاع، لكنها تواجه مصاعب جمة في مقدمتها البنية التحتية المدمرة تماما والقيود الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن غاز الطهي دخل للقطاع بعد 7 أشهر من المنع الكامل، كما عادت بعض المخابز للعمل واستأنفت بعض منظمات الإغاثة الدولية إدخال الغذاء والمستلزمات الطبية.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إن هذه المنظمات "تواجه قيودا إسرائيلية تتمثل في غلق المعابر ورفض إدخال بعض الشاحنات بحجة احتوائها على مواد محظورة، فضلا عن رفض منح تصاريح عمل لعديد من المنظمات".

أما صحيفة غارديان، فتحدثت عن مخاوف سكان القطاع من انهيار وقف إطلاق النار بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها عليهم أمس الأحد بزعم ردها على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت الصحيفة عن مواطن يدعى إسماعيل بابا قوله إن الناس عادوا إلى الخوف بعد شعور قصير بالأمان، وإن الهدنة هشة. لكنها قالت إن الفلسطينيين يأملون في أن يتوصل الجانبان لتسوية الخلافات التي أدت لخرق الاتفاق، حتى تتحسن أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

إعلان

وفي هآرتس، قال مقال رأي إن خصوم نتنياهو يرفضون تغيير اسم الحرب على غزة من "السيوف الحديدية" إلى "حرب الخلاص"، ويتهمونه بتزييف السرية للتنصل من مسؤوليته عما وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار المقال إلى أن نتنياهو "يعتبر حرب غزة ولادة جديدة لإسرائيل، ويصفها بأنها استمرار لحرب الاستقلال"، لكن والدة أحد الأسرى قالت إن هذه الحرب "ليس فيها أي خلاص لإسرائيل".

وفي صحيفة لوبوان، كتب السفير الفرنسي السابق لدى واشنطن جيرار آرو مقالا قال فيه إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "تمثل نموذجا للغموض البناء"، مشيرا إلى أن الغموض "ليس عيبا في الدبلوماسية، بل إنه محبذ".

وقال آرو إن من ينتظرون الوضوح من الدبلوماسيين مخطئون، "لأن بعض القضايا تتطلب غموضا خلال التفاوض"، لافتا إلى أن هذا الغموض "أتاح لكل طرف أخد ما يريده من الصفقة دون رفض الباقي"، وأنه "يتيح لترامب المضي في الخطوات المقبلة".

جبهة مشتعلة

وفي الشأن الأوكراني، قالت مجلة إيكونوميست إن حرب المسيرات تستعر وتوقع خسائر فادحة، خصوصا في الجبهة الشرقية.

وأوضحت المجلة أنها رافقت المقاتلين الأوكرانيين في إحدى نقاط الجبهات الشرقية، وقالت إن الحرب في هذه المناطق لا هوادة فيها، وإن صدى المدافع وقذائف الهاون "يتردد في الحقول بلا توقف"، وإن المقاتلين الأوكرانيين يحفرون خنادق حتى لا يرى الروس وميض بنادقهم.

ورأت أن الأوكرانيين عززوا مواقعهم ودفاعاتهم منذ الصيف بأسلحة ومسيرات ستعينهم على تغيير موازين القتال في هذه الجبهة.