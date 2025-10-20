كوريا الجنوبية تسعى لتصبح رابع أكبر قوة دفاعية في العالم

قال رئيس كوريا الجنوبية لي-جيه ميونغ، اليوم الاثنين، إن بلاده ستخصص "ميزانية أكبر من المتوقع" لأبحاث الدفاع والفضاء حتى عام 2030، في إطار سعيّها لبناء رابع أكبر صناعة دفاعية في العالم.

وجاءت تصريحات لي في أكبر معرض للأسلحة في كوريا الجنوبية وهو معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) 2025، حيث عرضت الشركات طائرات مسيرة جديدة وأسلحة معززة بالذكاء الاصطناعي، من مدافع الهاوتزر إلى الطائرات المسيرة الانتحارية سعيا لزيادة مبيعات الدفاع العالمية.

وقد افتتحت سول، يوم الجمعة الماضي، أكبر معارضها للأسلحة على الإطلاق والذي من المتوقع أن تعرض فيه شركات إنتاجها الجديد من المُسيّرات والأسلحة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وقال منظمو معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (أديكس) 2025، إن 600 شركة من 35 دولة تشارك في نسخة المعرض هذا العام.

واستهل المنظمون المعرض بتشكيلات من العروض الجوية انطلاقا من إحدى القواعد الجوية. وتضمنت العروض طلعات جوية لطائرة مقاتلة مطورة حديثا من طراز كيه.إف-21.

وتسعى سول إلى تعزيز قدرات الجيش وزيادة المبيعات الدفاعية عالميا، وقال رئيس كوريا الجنوبية، هذا الشهر، إن ميزانية الدفاع في البلاد للعام المقبل سترتفع بنسبة 8.2% إلى 66.3 تريليون وون (47.1 مليار دولار) في الوقت الذي تواجه فيه تصاعد التوتر في المنطقة ومع كوريا الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.

وتلقت شخصيات أجنبية دعوات من بيونغ يانغ، هذا الشهر، لحضور معرض أسلحة في كوريا الشمالية، تضمّن طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، تلاه عرض عسكري كبير.