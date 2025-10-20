روسيا تهاجم منجم فحم أوكراني وقتيلان في بيلغورود

هاجمت القوات الروسية، أمس الأحد، منجم فحم في جنوب شرقي أوكرانيا وموقع طاقة آخر في الشمال قرب الحدود الروسية، في تصعيد جديد للهجمات على شبكة الطاقة الأوكرانية، تزامنا مع مقتل شخصين في هجوم مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة (دي.تي.إي.كيه)، إن القوات الروسية شنت هجوما على منجم في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت الشركة، أنه تسنى إخراج 192 عاملا بأمان إلى السطح دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن هذا رابع هجوم روسي خلال شهرين على عمليات تعدين الفحم في أوكرانيا.

بدورها، قالت شركة الطاقة الإقليمية في منطقة تشيرنيهيف الحدودية الشمالية، إن الهجوم هناك أحدث أضرارا جسيمة وقطع الكهرباء عن 55 ألف مستخدم.

وأضافت أن أطقم الطوارئ ستعيد التيار الكهربائي في المنطقة بمجرد أن يصبح الوضع آمنا.

وركزت الهجمات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية ومواقع الطاقة الأخرى.

وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق كثيرة، الأسبوع الماضي، عقب هجوم وقع في وقت سابق من هذا الشهر أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من مليون مستهلك.

هجوم مسيّرة على بيلغورود

وفي بيلغورود الروسية، أسفر هجوم بمسيّرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد به حاكم هذه المنطقة المجاورة لأوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام "قتل مدنيان في قرية ياسني زوري إثر إسقاط مسيّرة متفجرات على مشروع زراعي"، مضيفا أن مدنيا آخر أصيب.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، تطلق روسيا طائرات مسيّرة وصواريخ على أوكرانيا بشكل شبه يومي، في حين ترد كييف بانتظام بضرب الأراضي الروسية لا سيما البنية التحتية للطاقة.