روسيا تهاجم منجم فحم أوكراني وقتيلان في بيلغورود

Residents stand near their apartment building hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the town of Shakhtarske in Dnipropetrovsk region, Ukraine October 19, 2025. REUTERS/Anatolii Stepanov
مبنى تعرض لهجوم روسي سابق في منطقة دنيبروبيتروفسك (رويترز)
Published On 20/10/2025
آخر تحديث: 10:47 (توقيت مكة)

هاجمت القوات الروسية، أمس الأحد، منجم فحم في جنوب شرقي أوكرانيا وموقع طاقة آخر في الشمال قرب الحدود الروسية، في تصعيد جديد للهجمات على شبكة الطاقة الأوكرانية، تزامنا مع مقتل شخصين في هجوم مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية.

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية الخاصة (دي.تي.إي.كيه)، إن القوات الروسية شنت هجوما على منجم في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت الشركة، أنه تسنى إخراج 192 عاملا بأمان إلى السطح دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن هذا رابع هجوم روسي خلال شهرين على عمليات تعدين الفحم في أوكرانيا.

بدورها، قالت شركة الطاقة الإقليمية في منطقة تشيرنيهيف الحدودية الشمالية، إن الهجوم هناك أحدث أضرارا جسيمة وقطع الكهرباء عن 55 ألف مستخدم.

وأضافت أن أطقم الطوارئ ستعيد التيار الكهربائي في المنطقة بمجرد أن يصبح الوضع آمنا.

وركزت الهجمات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية على شبكة الكهرباء الأوكرانية ومواقع الطاقة الأخرى.

وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق كثيرة، الأسبوع الماضي، عقب هجوم وقع في وقت سابق من هذا الشهر أدى إلى قطع الكهرباء عن أكثر من مليون مستهلك.

This photo released by Belgorod regional governor Vyacheslav Gladkov's Telegram channel on Monday, Sept. 16, 2024, shows burnt cars in the courtyard of an apartment building after a missile attack by the Armed Forces of Ukraine on the city of Belgorod, Russia. (Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov Telegram channel via AP)
سيارات محترقة في فناء مبنى سكني جراء هجوم صاروخي أوكراني سابق على مدينة بيلغورود (أسوشيتد برس)

هجوم مسيّرة على بيلغورود

وفي بيلغورود الروسية، أسفر هجوم بمسيّرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد به حاكم هذه المنطقة المجاورة لأوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام "قتل مدنيان في قرية ياسني زوري إثر إسقاط مسيّرة متفجرات على مشروع زراعي"، مضيفا أن مدنيا آخر أصيب.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، تطلق روسيا طائرات مسيّرة وصواريخ على أوكرانيا بشكل شبه يومي، في حين ترد كييف بانتظام بضرب الأراضي الروسية لا سيما البنية التحتية للطاقة.

المصدر: وكالات

