خامنئي: ترامب "واهم" باعتقاده أنه دمر منشآتنا النووية

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واهم باعتقاده أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية بضربات شنتها بلاده في يونيو/حزيران الماضي.

وقال خامنئي -خلال لقائه رياضيين إيرانيين- "يتفاخر الرئيس الأميركي: لقد قصفنا الصناعة النووية الإيرانية ودمّرناها. حسنا، عش هذا الوهم!"، بحسب ما نقل عنه موقعه الإلكتروني.

وتساءل المرشد الإيراني "ما شأن أميركا إن كانت إيران تمتلك صناعة نووية؟".

وأضاف مخاطبا ترامب "من أنت لتقول إن دولة ما يجب أو لا يجب أن تمتلك الطاقة النووية؟".

وقصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو/حزيران الماضي موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض جنوبي طهران، إضافة إلى منشآت نووية في أصفهان ونطنز وسط البلاد، في خضم حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل.

ولم تُعرف بعد حصيلة الأضرار بدقّة، غير أن الرئيس الأميركي يكرر منذ أشهر أن هذه المواقع "دُمرت بالكامل".

وقال ترامب في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي "أسقطنا 14 قنبلة على المنشآت النووية الرئيسية. وكما قلت منذ البداية، لقد دُمّرت بالكامل، وقد تم تأكيد ذلك".

وأضاف -في مقابلة بثّتها محطة فوكس نيوز الأحد- "حين دمرنا قدراتهم النووية، توقفوا عن التصرف برعونة في الشرق الأوسط".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية عام 1979 واحتجاز موظفين أميركيين رهائن في السفارة الأميركية بطهران. ومنذ ذلك الحين، يسود عداء بين البلدين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بدأت طهران وواشنطن مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان حول البرنامج النووي الإيراني، لكنها توقفت بعدما شنت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران هجوما مباغتا ضد إيران، مما أشعل حربا استمرت 12 يوما، شاركت فيها الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل.

وخلال الحرب، نفّذت إسرائيل مئات الضربات ضد مواقع نووية وعسكرية في إيران، واغتالت عددا من العلماء المرتبطين ببرنامجها النووي، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على مناطق إسرائيلية عدة.

وتتّهم إسرائيل ومعها دول غربية، طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه الأخيرة مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.