خامنئي: إيران سترد بصواريخها إذا تجدد العدوان

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستخدم صواريخها من جديد إذا تعرضت البلاد لأي عدوان جديد، وشدد على جاهزية الرد العسكري عند الضرورة.

وأضاف خامنئي، في تصريحاته، اليوم الاثنين، أن "العدو لم يتوقع قدرة الصواريخ الإيرانية على استهداف وتدمير مراكز إسرائيلية حساسة، واعتبر أن "الكيان الصهيوني يعيش حالة من الإحباط بعد الصفعات التي تلقاها خلال حرب الأيام 12".

وأشار المرشد الأعلى إلى أن إيران تواجه ما وصفها بـ"حرب ناعمة" تستهدف وعي الأمة ومعنوياتها، ودعا إلى تعزيز الوعي الشعبي لمواجهة هذه التحديات.

كما حمّل خامنئي الولايات المتحدة المسؤولية عن الحروب والدمار في المنطقة، وأكد أن "الوجود الأميركي هو السبب الحقيقي وراء استمرار النزاعات وسفك الدماء في الشرق الأوسط".

وأضاف المرشد الأعلى، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حاول خلال زيارته للأراضي المحتلة رفع معنويات الصهاينة بتصريحات فارغة وباطلة".

وشنت إسرائيل حربا على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي، استمرت 12 يوما، واستهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا -منهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان- وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

"سيكون الرد مختلفا"

من جانبه، صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، أن إيران "لا تعتزم القيام بأي عمل ضد إسرائيل حاليا"، لكنه شدد على أن "ردّها سيكون مختلفا تماما في حال أي اعتداء".

وأكد موسوي أن القوات الإيرانية "تحافظ على أعلى درجات الجاهزية وتراقب تحركات العدو من كثب".

وأضاف موسوي، في كلمة ألقاها في الحفل الذي أُقيم في جامعة الإمام علي العسكرية بحضور كبار قادة الجيش، اليوم الاثنين، أن العالم "ينظر إلى إيران باحترام بفعل إيمانها وصمودها واستقلالها".

وشدد على أن ما فشل الأعداء في تحقيقه بالقوة "يحاولون الآن فرضه بحرب معرفية تستهدف العقول والوعي والروايات".

وقال موسوي إن بلاده "تخوض معركة شاملة في الفضاء الإعلامي والمعرفي"، ودعا وسائل الإعلام والمثقفين والجامعات إلى "مواجهة التحريف والشائعات وبناء الوعي المجتمعي لمقاومة الحرب النفسية التي يقودها الأعداء".

وأكد أن إيران "تتابع من كثب كل تحركات خصومها"، وأضاف أن "أي مواجهة مقبلة ستكون مختلفة عن أي وقت مضى".

ولفت رئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى أن ما وصفها بـ"الصفعة الأخيرة" التي تلقاها الأعداء "جعلتهم يدركون أن تكرار خطأ المواجهة مع إيران سيكون مكلفا".