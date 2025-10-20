جريمة "هوليودية" في قلب اللوفر ومغردون: فرنسا ذاقت من كأسها!

أثارت سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس تفاعلا كبيرا على المنصات الرقمية، خاصة أنها الحادثة الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد منذ عام 1998.

ونجح 4 لصوص باختراق اللوفر في وضح النهار وسرقة مجوهرات تاريخية، ثم هربوا بدراجتين ناريتين، خلال 7 دقائق فقط.

وتسلل هؤلاء اللصوص عند التاسعة والنصف صباحا إلى قاعة "أبولو" من نافذة بالطابق الثاني من جهة نهر السين، باستخدام رافعة بضائع مزودة بسلم تلسكوبي، وحطموا زجاج النافذة بالمنشار، ثم سرقوا خزانتين لعرض المجوهرات، ولاذوا بالفرار.

وكشفت وزارة الثقافة الفرنسية رسميا عن عدد المسروقات ومواصفاتها، وهي 8 قطع مجوهرات تاجية ملكية، قالت إنها "لا تقدر بثمن".

وفي السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن عملية السرقة نفذها لصوص محترفون أصحاب خبرة عالية.

ولم تحدد السلطات الفرنسية قيمة المسروقات، لكن صحفا عالمية قاربتها بثمن مجوهرات تاريخية مشابهة، وقد تتخطى قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار.

صدمة ودهشة وسخرية

وانتشر مقطع فيديو للحظة السرقة كالنار في الهشيم على المنصات الرقمية، وسط تعليقات كثيرة رصد بعضها برنامج "شبكات" في حلقة (2025/10/20).

ولمّح أحمد الغامدي لوجود "شبهة تواطؤ" وتقاعس من الجهات الأمنية المخولة بحماية المتحف ومجوهراته، وذلك بسبب الأدوات الكبيرة والواضحة التي استخدمت في عملية السطو ولم يتمكن الحرس من اكتشافها.

تمت السرقة باستخدام شاحنة عليها رافعة ومقص كهربائي ولا أحد من الحرس انتبه ؟؟؟!!! هناك شبهة تواطؤ . بواسطة أحمد الغامدي

أما بالنسبة لـ"أبو عبد العزيز"، فإن سرقة متحف اللوفر تعد نتيجة طبيعية بعد ما اعتبره تشجيعا على ارتكاب سرقات من هذا النوع في أعمال فنية مثل (لا كاسا دي بابيل) و(لوبان)"، والذي تم تصوير اللصوص فيهما على أنهم أبطال.

جنت على نفسها براقش ..!هم بنفسهم شجعوا على هذه السرقات الضخمة فيلم لاكاسادي بابيل وفيلم لوبان... وخلو السارق بطل …ويش تتوقع يصير بعد ٢٠ سنة خلو السارق يعيش لحظة انتصار . بواسطة أبو عبد العزيز

وأظهر نايف نوعا من الشماتة فيما تعرضت له فرنسا، مستندا لماضيها في القارة الأفريقية والعالم، حيث قال إنها أمضت عقودا وهي تنهب جواهو وكنوز أفريقيا والعالم، لذا -بالنسبة له- لا مشكلة أن تتعرض لسرقة بحجم ما حدث في متحف اللوفر.

فرنسا عصور وهي تسرق جواهر وكنوز مستعمرات افريقيا والعالم.. فلا مشكلة بسرقة واحدة. بواسطة نايف

وذهب محسن كمال للسخرية من عملية السرقة واقترح تجسيد سرقة متحف اللوفر في عمل فني، معتبرا أن هذه القصة تصلح لإنتاج فيلم من بطولة الفنانين المصريين الراحلين يونس شلبي وسعيد صالح.

القصة دي تنفع تتعمل فيلم من بطولة المرحوم يونس شلبي والمرحوم سعيد صالح اثنين عساكر وأول يوم خدمة لهم في حراسة متحف اللوفر تحصل السرقة العبيطة دي بواسطة محسن كمال

في حين عبرت ماري عن حزنها الشديد على سرقة المجوهرات وضياع تاريخها، وأبدت تخوفها من قيام اللصوص بتفكيك كل ما عثروا عليه وبيع الأحجار.

المحزن أنهم على الأرجح سيُفككون كل ما عثروا عليه ويحاولون بيع الأحجار، . سيضيع المزيد من التاريخ ... تفكيك الماضي مريع ! بواسطة ماري

يشار إلى أن المتحف أعلن إغلاقا تاما أمام الزوار ليومين أو أكثر، وفتحت السلطات تحقيقا في جوانب الأمان داخل المتحف، وكيفية تمكن اللصوص من الدخول والخروج بسهولة في 7 دقائق فقط.

كما بدأت فرق الشرطة الجنائية والبحث الجنائي عمليات بحث مكثفة وواسعة للوصول إلى الجناة، ولا تزال أسماء المشتبه بهم أو هوياتهم لم تُعلن رسميا حتى الآن.