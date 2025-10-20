ترامب يهدد الهند بإبقاء الرسوم الجمركية الضخمة ما لم توقف شراء النفط الروسي

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند بإبقاء الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على السلع الهندية، ما لم توقف وارداتها من النفط الروسي.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وإن الأخير أبلغه أن الهند "لن تتعامل مع النفط الروسي".

وأضاف ترامب أنه في حال لم تلتزم نيودلهي بذلك "ستواصل دفع رسوم جمركية ضخمة، وهي لا ترغب في ذلك"، على حد قوله.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن نفت وزارة الخارجية الهندية علمها بأي محادثة هاتفية بين مودي وترامب، لكنها أكدت أن أولويتها "حماية مصالح المستهلك الهندي" في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

ويعدّ ملف النفط الروسي إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن ونيودلهي، إذ تعتبر الإدارة الأميركية أن عائدات النفط تُسهم في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، بينما أصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرا منذ فرض الغرب عقوبات على موسكو عام 2022.

وبلغت واردات الهند من النفط الروسي في عام 2024 ما يقرب من 36% من إجمالي واردات النفط الخام، كما أتاح شراء النفط الروسي للهند توفير مليارات الدولارات في تكاليف الاستيراد، مما أبقى أسعار الوقود المحلية مستقرة نسبيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن الهند خفّضت وارداتها من النفط الروسي إلى النصف، غير أن مصادر هندية نفت حدوث أي انخفاض فوري في الكميات المستوردة.

وفي السابع والعشرين من أغسطس/آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوما جمركية تصل إلى 50% على السلع الهندية، ردا على استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا بأسعار مخفضة.