ترامب ينفي مناقشة التنازل عن دونباس وكييف تطالب بالضغط على بوتين

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد مناقشته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي تنازل كييف عن منطقة دونباس لصالح روسيا كجزء من تسوية لإنهاء الحرب، في حين حض الرئيس الأوكراني واشنطن على الضغط على موسكو.

وقال ترامب "نعتقد أن ما ينبغي عليهم فعله هو التوقف عند خطوطهم، خطوط المعركة، أما الباقي فالتفاوض عليه صعب للغاية"، مشددا على ضرورة توقف الطرفين عن القتال فورا.

تنازل عن أراض

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين مطلعين أن ترامب تحدّث خلال الاجتماع مع نظيره الأوكراني عن التخلي عن مساحات من الأراضي لروسيا خلال اجتماع متوتر يوم الجمعة الماضي، مما تسبب في خيبة أمل للوفد الأوكراني.

وأضاف المصدران أن ترامب رفض أيضا تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، وتحدّث عن تقديم ضمانات أمنية لكل من كييف وموسكو، وهي تعليقات رأى الوفد الأوكراني أنها تبعث على الحيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن ترامب اقترح وقف إطلاق النار على الجبهات الحالية بعدما قال زيلينسكي إنه لن يتنازل طواعية عن أي أراض لروسيا.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماع كان سيئا للغاية، وإن ترامب لجأ إلى الألفاظ البذيئة مرات عدة خلال الاجتماع.

لا قرار بشأن "توماهوك"

من جهته، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيجعل صواريخ توماهوك متاحة للأوكرانيين.

وفي هذا الشأن، نقل موقع بوليتيكو عن مصدر أن الرئيس الأوكراني ذهب إلى واشنطن على أمل إقناع ترامب بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، لكنه غادر غير راض.

وأوضح المصدر أنه "كان هناك شعور بأن الأميركيين يجسون نبض الأوكرانيين وما يمكن أن يوافقوا عليه"، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف شارك في محادثة بين ترامب وزيلينسكي، وقال إن الروس يهدفون إلى الاستيلاء على دونباس بأكملها.

وأكد المصدر أن الأميركيين قالوا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الاستمرار في القتال، ولديه آلة حرب قوية.

إعلان

وبخصوص المكالمة الأخيرة بين الرئيسين الأميركي والروسي، نقل الموقع عن مصدر آخر قوله "يبدو أن بوتين بمكالمة هاتفية واحدة نجح في تغيير رأي ترامب بشأن أوكرانيا مرة أخرى"، في إشارة إلى المطالب بالتخلي عن أراض.

مطالب بالضغط على بوتين

وفي مقابلة بثتها أمس الأحد قناة "إن بي سي" حض زيلينسكي نظيره الأميركي على ممارسة مزيد من الضغط على بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الروسي "أقوى من حماس".

وسُئل زيلينسكي في برنامج "ميت ذا برس" عما إذا يتعين على ترامب أن يكون أكثر صرامة مع بوتين بعدما قدّم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، فأجاب بالإنجليزية "نعم، بل وأكثر من ذلك، لأن بوتين (وضعه) مشابه، ولكنه أقوى من حماس".

والتقى زيلينسكي ترامب في البيت الأبيض بعدما طالب لأسابيع بالحصول على صواريخ توماهوك على أمل الاستفادة من إحباط الرئيس الأميركي المتزايد من بوتين بعد فشل قمة ألاسكا في تحقيق اختراق بشأن وقف الحرب في أوكرانيا.

وفي مقابلته، دعا زيلينسكي أيضا إلى إشراكه في المحادثات المقبلة في بودابست المخطط لها بين ترامب وبوتين.

لكن الرئيس الأوكراني عاد خالي الوفاض، في وقت يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي.