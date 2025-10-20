ترامب يشكك في إصرار الصين على ضم تايوان

شكّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين في إمكان قيام الصين بغزو تايوان، مثنيا على العلاقات القائمة بينه وبين نظيره الصيني شي جين بينغ الذي سيلتقيه في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وردا على سؤاله عن تقييم سابق لوزارة الحرب الأميركية خلص إلى أن بكين ستحاول في العام 2027 السيطرة على تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، قال ترامب "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام مع الصين. الصين لا تريد القيام بذلك".

وفي ما يتصل بما يخطط له شي بالنسبة لتايوان، قال ترامب لدى استقباله اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي "لا يعني ذلك أنها ليست قرّة عينه، لأنها قد تكون كذلك، لكنّي لا أرى شيئا يحدث".

ومن دون الإعلان صراحة أنه سيأمر باستخدام القوة للدفاع عن تايوان، قال ترامب إن الصين تدرك أن الولايات المتحدة "هي أكبر قوة عسكرية في العالم وبفارق شاسع ولدينا الأفضل على كل الصعد، ولن يعبث أحد مع ذلك، ولا أرى ذلك يحدث على الإطلاق مع الرئيس شي، وأعتقد أننا سنتفاهم على نحو جيد جدا في ما يتّصل بتايوان وبغيرها".

ويعقد ترامب أول اجتماع له مع شي في ولايته الرئاسية الثانية خلال زيارة يجريها الرئيسان إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق من الشهر الحالي لحضور قمة آسيا والمحيط الهادي.

وقال ترامب إن أولويته هي "التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الصين وأريد أن أعامل الصين على نحو جيد"، مثنيا على العلاقات "العظيمة" القائمة بينه وبين نظيره الصيني. لكنه رفض الإجابة على سؤال حول ما إذا ستتخلى الولايات المتحدة عن دعم تايوان في إطار اتفاق مع شي.

يذكر أن الولايات المتحدة تعترف بسلطات بكين على حساب تايبيه منذ العام 1979، وتعتبر بكين تايوان مقاطعة صينية لم تتمكن من توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وبموجب القانون الأميركي، يتعيّن على الولايات المتحدة إمداد تايوان بالأسلحة للدفاع عن نفسها، لكن واشنطن تتعمّد إبقاء الغموض قائما في ما يتّصل باستخدام القوة للدفاع عن الجزيرة.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أشار مرارا إلى أنه سيأمر الجيش الأميركي بالتدخل إذا ما شنت الصين هجوما على تايوان.