أخبار|تجويع غزة|إسرائيل

بالصور.. العودة من الصفر في غزة

A Palestinian woman, Hayam Meqdad, 49, walks on the rubble of her destroyed home, as she now lives in a tent after getting displaced during the war, after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in Gaza City, October 15, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
النساء العائدات إلى مناطقهن في غزة يقمن بتفقد المنازل المدمرة وعيش الحياة في خيام مؤقتة بعد النزوح القسري (رويترز)
Published On 20/10/2025
|
آخر تحديث: 19:05 (توقيت مكة)

حفظ

بعد عامين من الحرب على قطاع غزة، تدفق عشرات الآلاف من النازحين إلى مدنهم ومخيماتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ليواجهوا واقعا غير مسبوق من الدمار الشامل وفقدان البنية التحتية، في مشهد يُعد الأوسع للعودة منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية.

TOPSHOT - Palestinians walk along Al-Rashid road toward Gaza City from Nuseirat in the central Gaza Strip on October 10, 2025.
العائلات الفلسطينية العائدة إلى شمال القطاع تمشي لمسافات طويلة للوصول إلى منازلها المدمرة بما يشير إلى غياب أي ترتيبات آمنة للعودة (الفرنسية)
GAZA - AUGUST 6: A view from the air as Jordanian air force personnel in a Jordanian C-130 military aircraft perform an air drop of aid and humanitarian supplies on August 6, 2025 in Gaza. On Wednesday, the Royal Jordanian Air Force carried out air drops of food and other aid over Gaza, alongside aircraft from other nations carrying 54 tons of humanitarian supplies. Airdrops of aid have resumed in recent weeks in an attempt to alleviate the severe lack of food and other essentials reaching people in Gaza, where the World Food Programme (WFP) has said over half a million people are enduring famine-like conditions, as Israel continues to restrict the flow of aid. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
أجواء غزة تظهر من منظور جوي حيث تشهد المناطق تضررا واسعا بسبب الحرب وغياب الخدمات الأساسية وظهور آثار الحرائق والدمار على المباني والأحياء السكنية (غيتي)
GAZA - AUGUST 6: Jordanian air force personnel in a Jordanian C-130 military aircraft perform an air drop of aid and humanitarian supplies on August 6, 2025 in Gaza. On Wednesday, the Royal Jordanian Air Force carried out air drops of food and other aid over Gaza, alongside aircraft from other nations carrying 54 tons of humanitarian supplies. Airdrops of aid have resumed in recent weeks in an attempt to alleviate the severe lack of food and other essentials reaching people in Gaza, where the World Food Programme (WFP) has said over half a million people are enduring famine-like conditions, as Israel continues to restrict the flow of aid. (Photo by Salah Malkawi/Getty Images)
الأحياء السكنية في خان يونس تظهر مدمرة بالكامل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ما يعكس حجم الانهيار الإنساني والعمراني في المدينة (غيتي)

وشهد القطاع عودة تدريجية للسكان عبر الطرق الرئيسية التي كانت مغلقة بفعل القصف، وامتلأت مداخل مدينة غزة وشمال القطاع بصفوف من العائلات العائدة سيرا على الأقدام، تحمل أطفالها وأمتعتها القليلة، وتدخل مناطق تحولت بالكامل إلى ركام بلا ملامح سكنية.

KHAN YUNIS, GAZA - APRIL 13: An aerial view of damage to homes following Israeli airstrikes on April 13, 2024 in Khan Yunis, Gaza. The Israeli military has scaled back ground troops in the southern Gaza Strip, leaving only one brigade. However Israeli officials have vowed to launch a ground invasion of Rafah at a later date.(Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
خان يونس في غزة تظهر منازلها مدمرة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في وقت قلصت فيه القوات الإسرائيلية وجودها البري إلى كتيبة واحدة مع تهديدات رسمية بشن غزو بري لاحق (غيتي)
Palestinians inspect the damage in a neighborhood in the aftermath of an Israeli operation, after Israel's government ratified a ceasefire with Hamas, in Gaza City October 10, 2025. REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
الأهالي في المناطق الشمالية يتفقدون أنقاض بيوتهم بأيديهم بحثا عن متعلقاتهم وسط غياب تام للخدمات الأساسية (رويترز)
A displaced Palestinian woman sits on the remains of a destroyed building in the heavily damaged Sheikh Radwan neighborhood in Gaza City, Saturday, Oct. 11, 2025, after Israel and Hamas agreed to a pause in their war and the release of the remaining hostages. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
حي الشيخ رضوان في غزة يظهر دمارا واسعا بعد أشهر من القصف المتواصل حيث يعيش النازحون فوق أنقاض منازلهم مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس (أسوشيتد برس)

وأظهرت المشاهد انهيارا واسعا للمباني السكنية والمؤسسات العامة، حيث بدت أحياء بكاملها في مدينة غزة وخان يونس مدمرة، بينما اضطر السكان إلى نصب خيام فوق أراض كانت قبل الحرب منازلهم، في ظل غياب بدائل للإيواء وعدم توفر الخدمات الأساسية.

A Palestinian woman inspects the damage in her neighbourhood after an Israeli strike targeted the previous day the Bureij refugee camp in the central Gaza Strip, on October 20, 2025. Israel resumed on October 19 airstrikes on the Palestinian territory, after accusing the Palestinian militant group Hamas of breaking a ceasefire and hostage release deal brokered last week. (Photo by Eyad BABA / AFP)
مخيم البريج يظهر دمارا واسعا بعد غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مع استئناف إسرائيل الغارات في 19 أكتوبر (الفرنسية)
GAZA CITY, GAZA - OCTOBER 13: Palestinian flags are seen among the rubble of destroyed buildings as residents continue to return to northern Gaza following the ceasefire and the withdrawal of Israeli forces on October 13, 2025. (Photo by Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu via Getty Images)
الأعلام الفلسطينية ترتفع فوق الركام معلنة تمسك السكان بحق العودة رغم محاولات فرض واقع جديد بالقوة (الأناضول)
KHAN YUNIS, GAZA - APRIL 7: People inspect damage and remove items from their homes following Israeli airstrikes on April 07, 2024 in Khan Yunis, Gaza. The Israeli military reported today that it has scaled back ground troops in the southern Gaza Strip, leaving only one brigade. April 7th marks six months since Hamas led an attack on Israel, killing 1,200 people and taking around 250 people hostage. In response, Israel launched a retaliatory war in Gaza that has killed more than 33,000 people, according to the Gazan health ministry. As the latest round of ceasefire negotiations have stalled, the humanitarian crisis worsens in Gaza, while more than 100 Israeli hostages remain in captivity. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
الأهالي في أحياء غزة المدمرة يمشون بين الركام بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ما يعكس بداية مرحلة العودة وسط تحديات إنسانية حادة وغياب البنية التحتية (غيتي)

وأكد مسؤولون محليون أن أكثر من 80% من البنية التحتية للقطاع قد دُمرت، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ما يجعل عودة الحياة الطبيعية شبه مستحيلة في المدى القريب، وسط تحذيرات من كارثة بيئية وصحية تلوح في الأفق إذا لم تُطلق عمليات الإغاثة العاجلة.

سكان غزة يسيرون في حي سكني مدمر بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة (الجزيرة)
المشهد يعكس حجم الدمار وبدء المدنيين بالعودة إلى منازلهم رغم الخطر المستمر للأنقاض والذخائر غير المنفجرة (رويترز)
RAFAH, GAZA - MARCH 29: People inspect damage and recover items from their homes following Israeli air strikes on March 29, 2024 in Rafah, Gaza. Despite warnings from US President Biden, Israeli forces have targeted the city of Rafah which is currently home to an estimated million Palestinian refugees. According to Gaza's Ministry of Health, more than 32,000 Palestinians have been killed, and over 74,000 wounded in Israel's ongoing bombardment of Gaza starting on October 7. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
السكان في رفح يواصلون انتشال مقتنياتهم من المنازل المدمرة بعد غارات جوية متكررة رغم تحذيرات دولية من استمرار القصف (غيتي)

وواجه العائدون تحديات يومية فور وصولهم، أبرزها نقص الغذاء وغياب المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى تحذيرات من وجود ذخائر غير منفجرة تحت الأنقاض، وهو ما دفع بعض العائلات للبحث عن مأوى في المساجد والمدارس المدمرة جزئيا في انتظار وصول المساعدات الدولية.

النازحون في خان يونس يصطفون لاستلام المساعدات التي تدخل عبر قوافل محدودة ضمن وقف إطلاق النار المؤقت وسط شح كبير في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب (رويترز)
A boy looks at the rubbles of buildings destroyed in an Israeli strike in Bureij, central Gaza Strip, on October 20, 2025. US President Donald Trump said October 19 that a ceasefire in Gaza was still holding after Israel carried out deadly strikes on the territory over alleged truce violations by Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
الأطفال في مخيم البريج يواجهون واقع النزوح والدمار مباشرة حيث فقد الكثير منهم مأواهم وتعليمهم مع استمرار انعدام الخدمات الأساسية (الفرنسية)
Displaced Palestinians collect water from a destroyed building in Khan Younis, Gaza Strip, Saturday, Oct. 18, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
السكان في خان يونس يعتمدون على جمع المياه من الأبنية المدمرة بعد انقطاع الشبكات الأساسية ما يضاعف معاناة المدنيين ويزيد خطر انتشار الأمراض (أسوشيتد برس)

وطالب السكان الأمم المتحدة والدول الراعية لوقف إطلاق النار بالتحرك الفوري لإطلاق خطة شاملة للإعمار ورفع الحصار المفروض على القطاع، مؤكدين أن العودة إلى الدمار لا تعني نهاية الحرب، بل بداية معركة جديدة لإعادة بناء الحياة من الصفر.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان