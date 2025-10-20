بوليفيا تنتخب رودريغو باز رئيسا وتنهي حكم اليسار الاشتراكي

انتخب البوليفيون أمس الأحد السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز رئيسا للبلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة أنهت عقدين من حكم اليسار الاشتراكي.

وقال رئيس المحكمة الانتخابية العليا أوسكار هاسينتوفيل تعليقا على تقدم باز على منافسه الرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كيروغا "هذا الاتجاه لا يمكن عكس مساره".

من جهته، قال باز في أول تصريح له بعد صدور النتائج إن بوليفيا "تستعيد تدريجيا مكانتها على الساحة الدولية".

وأضاف باز -الذي حصل على 54.6% من الأصوات بعد فرز 97.8% من بطاقات الاقتراع بحسب المحكمة الانتخابية العليا- "يتعين علينا أن نفتح بوليفيا على العالم ونعيد إليها دورها".

احتفالات ودعوات

ومع إعلان النتائج، امتلأت شوارع لاباز -التي كانت شبه خالية حتى ذلك الحين- بأنصار الرئيس المنتخب على وقع أصوات المفرقعات وصيحات الفرح والموسيقى.

وقال منافسه خورخي "توتو" كيروغا -الذي أقر بهزيمته- في أحد فنادق لاباز "اتصلت برودريغو باز بيريرا لتهنئته".

وفي حديثه لوسائل إعلام، دعا إدماند لارا نائب الرئيس المنتخب إلى "الوحدة والمصالحة بين البوليفيين".

وسيتولى باز السلطة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي الذي عزف عن الترشح بعد 5 سنوات في الحكم شهدت أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ 4 عقود.

أزمة وتهنئة

وأُنهكت بوليفيا بأزمة الوقود بعد انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطيات من العملة الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23% وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ويتبنى باز برنامجا اقتصاديا يقوم على خفض الإنفاق العام، خصوصا الدعم الموجه للوقود، وانفتاح أكبر على القطاع الخاص ويدافع عن مفهوم "رأسمالية للجميع" قائم على اللامركزية والانضباط المالي قبل أي مديونية جديدة.

وهنأت واشنطن باز على فوزه، وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن الولايات المتحدة "مستعدة لإقامة شراكة مع بوليفيا بشأن الأولويات المشتركة".

وأضاف روبيو "بعد عقدين من سوء الإدارة فإن انتخاب الرئيس باز يمثل فرصة تحويلية للبلدين".

بدورها، هنأت السيناتورة الجمهورية الأميركية ماريا إلفيرا سالازار الرئيس المنتخب على إكس، وقالت إن بوليفيا "تنهض بعد سنوات من الاشتراكية والفساد والوعود التي لم يتم الإيفاء بها".