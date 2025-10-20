النيابة التركية تطلب عقوبات مشددة لرؤساء بلديات معارضين

دعت النيابة العامة في إسطنبول اليوم الاثنين، إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على 7 رؤساء بلديات ينتمون إلى المعارضة التركية لاتهامهم بالانتماء إلى "منظمة إجرامية".

ووفق لائحة الاتهام التي نقلتها وكالة الأناضول، طلبت النيابة حكما بالسجن 415 عاما على رضا أكبولات رئيس بلدية منطقة بشكطاش في إسطنبول، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية" و"التلاعب بطلبات العروض" و"الإثراء غير المشروع".

فيما يواجه رؤساء البلديات الستة الآخرون، المتهمون بـ"التلاعب بطلبات العروض" و"تلقي رشاوى"، عقوبات بالسجن تصل إلى 18 عاما.

وينتمي رؤساء البلديات السبعة الذين اعتُقلوا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يُعد قوة المعارضة الرئيسية في تركيا، وكان هدفا لسلسلة من التحقيقات والاعتقالات طوال العام الماضي.

وطلبت النيابة أيضا حكما بالسجن أكثر من 700 عام على عزيز إحسان أكتاش، رجل الأعمال المتهم بإدارة المنظمة الإجرامية المفترضة.

ولم يُعلن بعد عن موعد بدء محاكمة المتهمين، كما لم يصدر عن حزب الشعب الجمهوري أو محامي رؤساء البلديات تعليق فوري على لائحة الاتهام الموجهة إليهم من النيابة.

وفي مارس/آذار الماضي، اعتُقل أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول والقيادي في حزب الشعب الجمهوري وسُجن بتهمة "الفساد" التي ينفيها.

وإمام أوغلو مرشح لانتخابات الرئاسة ويصفه بعض أنصاره بأنه السياسي الوحيد القادر على هزيمة الرئيس رجب طيب أردوغان في صناديق الاقتراع، وأشعل توقيفه أقوى احتجاجات في تركيا منذ عام 2013.

ويتهم أنصار حزب الشعب الجمهوري، الذي خرج منتصرا من الانتخابات المحلية العام الماضي في مواجهة الائتلاف الحاكم، الحكومة التركية بمحاولة إضعاف المعارضة عبر اللجوء الى القضاء.