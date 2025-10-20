المغرب يتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة.. فرحة عربية وتفاعل واسع

في ليلة كروية استثنائية، صنع منتخب المغرب للشباب إنجازا تاريخيا سيبقى محفورا في ذاكرة الرياضة العربية، بعد أن توج ببطولة كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه.

وجاء هذا التتويج المستحق عقب فوزه المثير على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد في المباراة النهائية، ليكتب "أشبال الأطلس" فصلا جديدا من المجد الكروي، ويؤكدوا مكانة المغرب كقوة صاعدة في كرة القدم العالمية.

احتفاء واسع

عمت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الفخر والفرح بعد تتويج المنتخب المغربي، إذ احتفى المغاربة والعرب بالإنجاز غير المسبوق واعتبروه "انتصارا للعرب جميعا".

وتصدر وسم "المغرب بطل العالم" و"أسود الأطلس" قائمة الترند في عدد من الدول العربية، وتداول النشطاء مقاطع من لحظات التتويج واحتفالات اللاعبين في أرض الملعب، وسط إشادات بالروح القتالية والانضباط التكتيكي الذي تميز به الفريق طوال البطولة.

المغرب أبطال كأس العالم للشباب !!!!

والله فخر للعرب هالجيل 🇲🇦❤️‍🔥

مبرووكين 🫶🏼

فازوا عالأرجنتين 0/2 pic.twitter.com/g93g0Dc9h9 — QQQ | الغافري (@itsQQQ) October 20, 2025

رحلة إنجاز وصعود مستمر

ووصف مغردون السهرة الكروية بأنها ليلة جميلة رسخت مكانة الكرة المغربية بين الكبار، بعد مسيرة تطور مذهلة في سنوات قليلة، بدأت من المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر، مرورا بلقب بطولة أفريقيا وبرونزية الأولمبياد، وصولا إلى التتويج التاريخي بكأس العالم للشباب.

وأكد ناشطون أن المغرب أصبح قوة كروية عالمية حقيقية، ومرشحا بارزا للمنافسة على مونديال 2026 إلى جانب منتخبات كبرى مثل الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا، كأول فريق عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز على حساب الأرجنتين العنيدة.

وأشار مغردون آخرون إلى أن مجرد وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي في النسخة السابقة من كأس العالم في قطر كان كافيا لإبهار العالم، معتبرين أن إدارة الرياضة في المغرب بقيادة فوزي لقجع تمثل نموذجا ناجحا في التخطيط والعمل المؤسسي.

الحمد لله 🤲 جابوها الرجال الأبطال الف الف الف مبروك 👏👏👏المنتخب المغربي التتويج بكاس العالم للشباب نصر تاريخي بالأداء والنتيجة كل التهاني والتبريكات لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وللشعب المغربي الشقيق بهذا الإنجاز المبهر المغرب مدرسة كروية عالمية #U20WC pic.twitter.com/igpzm5KKQj — وليد كبير Oualid KEBIR🇩🇿 (@oualido) October 20, 2025

ودعا بعض النشطاء الدول العربية إلى الاستفادة من التجربة المغربية في الإدارة الرياضية التي جمعت بين الرؤية والطموح والنتائج الملموسة على أرض الواقع.

فخر عربي وتاريخ يُكتب من جديد

وكتب مغردون أن "الجيل الجديد من كرة القدم المغربية يواصل كتابة التاريخ بعد إنجازات المنتخب الأول في المونديال الأخير"، في حين عبّر آخرون عن أملهم بأن تكون هذه البطولة فاتحة لعصر ذهبي جديد للكرة العربية.

كما وصف آخرون فوز المنتخب المغربي بأنه نصر تاريخي في الأداء والنتيجة، مؤكدين أن "أسود الأطلس كتبوا التاريخ بحروف من ذهب"، بعدما حققوا أول تتويج عربي في كأس العالم للشباب.

الف الف الف مبرووووووك لـ المنتخب المغربي فوزه بكاس العالم للشباب الف مبروك للشعب المغربي انجاز عربي جديد ❤️ 🇲🇦

#المغرب_الارجنتين pic.twitter.com/8H80w40tWz — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) October 20, 2025

وأشار المعلقون إلى أن المنتخب المغربي قدم أداء بطوليا لا ينسى، شرف به الكرة العربية وأثبت أن الحلم العربي في المنافسة على كبرى البطولات أصبح حقيقة على أرض الملعب.

كما تناقلت صفحات رياضية وإعلامية عالمية مشاهد من اللقاء، مشيدة بالأداء الجماعي للمنتخب المغربي الذي تمكن من التفوق على مدارس كروية عريقة، في مقدمتها البرازيل وفرنسا وصولا إلى الأرجنتين في النهائي.

قصتي مع منتخب المغرب عظيمة جدا ولا تصدق ! ماكنت شغوف كثير في كأس العالم للشباب و كنت داخل أتفرج عشان لاعبين أكاديمية ريال مدريد في إسبانيا فجأة لقيت أول مباراة لـ إسبانيا ضد المغرب فجأة أشوف و أنبهر من لاعبين المغرب كيف يلعبو بثقة و روح و تفاهم كبير و قلبت من تشجيع لاعبين… pic.twitter.com/vjCgWBW7wi — محمود (@MH_1902) October 20, 2025

واكتست الشوارع المغربية بحسب صور متداولة بأعلام البلاد وأصوات الأبواق والأهازيج، في مشهد وصفه ناشطون بأنه "ليلة فخر عربية من المحيط إلى الخليج".

🔴: عاجل… رسمياً منتخب المغرب للشباب بطل كاس العالم لعام 2025، والله انجاز عظيم والف مبروك للمغرب والشعب المغربي فخورين بهذا المنتخب والاجيال اللي تطلعها الكرة المغربية 🇲🇦🇲🇦❤️❤️ pic.twitter.com/xTdRLBPyqy — MOATH | معاذ (@M0ATH) October 20, 2025

ويذكر أن المغرب هو ثاني بلد أفريقي يحصد اللقب بعد غانا، التي توجت به عام 2009 وخسرت النهائي مرتين في عامي 1993 و2001، ليواصل المغرب كتابة فصل جديد من الحضور الأفريقي المشرف في المحافل العالمية.