المعادن والغواصات النووية محور لقاء اليوم بين ترامب ورئيس وزراء أستراليا

يلتقي رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين في واشنطن، وسط توقعات بأن يركز اللقاء على تلبية احتياجات واشنطن من المعادن النفيسة، وحصول كانبيرا على غواصات نووية من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يروج ألبانيز للمعادن الحيوية الوفيرة التي تملكها بلاده، كوسيلة لتخفيف قبضة الصين على الإمدادات العالمية.

وتملك أستراليا احتياطيات كبيرة من الليثيوم والكوبالت والمنغنيز وحتى المعادن النادرة التي تستخدم في منتجات حيوية، مثل أشباه الموصلات والمعدات العسكرية والمركبات الكهربائية وطواحين الهواء.

وفي الوقت الراهن، تسيطر الصين على هذه السوق، وبالتالي تُتهم باستغلال مكانتها للضغط على شركائها التجاريين، مما يثير قلق الولايات المتحدة.

من جهتها، تخشى كانبيرا من نفوذ بكين المتزايد في المحيط الهادي، وتسعى إلى تقديم نفسها لواشنطن على أنها حليف مهم.

وتوقع رئيس الوزراء الأسترالي أن يكون لقاؤه مع ترامب "إيجابيا وبناء".

وكان ألبانيز كشف في أبريل/نيسان الماضي خطة لإنشاء احتياطي إستراتيجي من المعادن الحيوية لشركاء أستراليا "الرئيسيين" مثل الولايات المتحدة، بهدف المساهمة في تخفيف هيمنة الصين على إنتاج المعادن الحيوية العالمية.

وأكد وزير الاقتصاد الأسترالي جيم تشالمرز في واشنطن يوم الجمعة الماضي أن بلاده "لديها الكثير لتقدمه" في هذا المجال.

جوانب عسكرية

من جهة أخرى، تسعى كانبيرا إلى الحصول على دعم دونالد ترامب لاتفاق "أوكوس" الذي أبرمته عام 2021 مع واشنطن ولندن، والذي يقضي بتجهيز قواتها البحرية 3 غواصات أميركية على الأقل من طراز فرجينيا في غضون 15 عاما".

وتسعى الحكومة الأسترالية إلى الحصول على التكنولوجيا اللازمة لبناء سفنها الخاصة في المستقبل.

وكان ترامب طلب في يونيو/حزيران الماضي مراجعة الاتفاق للتأكد من أنه يتماشى مع سياسته "أميركا أولا".

وتشكل السفن التي تعمل بالطاقة النووية جوهر إستراتيجية أستراليا الرامية إلى تحسين قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى في المحيط الهادي.

ويُتوقع أن يكون موضوع "أوكوس" على جدول الأعمال اليوم إلى جانب الرسوم الجمركية بعدما فرضت الولايات المتحدة على أستراليا رسوما إضافية بنسبة 10% على سلعها.

وقال جاستن باسي -من المعهد الأسترالي للسياسة الإستراتيجية- إنه "يرجح أن تكون الصين محور المناقشات رغم أنه نادرا ما يتم ذكرها علنا، فالأوكوس والمعادن والتقنيات السيبرانية والحيوية هي مواضيع ذات أولوية، وكلها مرتبطة بالصين".