المستشار الألماني يعلن الحرب على اليمين المتطرف

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين الحرب على اليمين المتطرف في بلاده الذي يسجل تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي، واصفا إياه بـ "الخصم الرئيسي" خلال الانتخابات المحلية الـ 5 المزمع تنظيمها العام المقبل.

وفي مؤتمر صحفي عقده في برلين بعد اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه استمر يومين، اتهم ميرتس حزب البديل من أجل ألمانيا الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط الماضي بأنه "يريد تدمير الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ويريد بلدا مختلفا".

وأضاف "لا نختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا على التفاصيل فقط، بل أيضا على القضايا الأساسية والقناعات السياسية الجوهرية"، متهما هذا الحزب المناهض للهجرة والمنتقد للاتحاد الأوروبي والمؤيد لروسيا "بتحدي القرارات الأساسية لألمانيا الديمقراطية التي نشأت عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية".

وفي إشارة إلى اقتراحات التعاون المقدمة من الحزب اليميني المتطرف قال ميرتس "سنتمايز بوضوح تام ومن دون أي لبس، واليد التي لا يكف حزب البديل من أجل ألمانيا عن مدّها إلينا يُراد منها في الواقع تدميرنا".

وفي حين تظهر بعض استطلاعات الرأي تأخره في المنافسة أمام حزب البديل من أجل ألمانيا، يسعى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى لجم التقدم القوي لليمين المتطرف، خصوصا في شرق البلاد، وكذلك صعود الحزب في غرب ألمانيا.

ورفض رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي بوضوح الدعوات التي وجهها الأسبوع الماضي بعض أعضاء حزبه والحزب الشقيق في بافاريا، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وأعربوا فيها عن تأييدهم لحصول تعاون مع اليمين المتطرف.

وقد اعتبر هؤلاء أن إستراتيجية "الطوق الأمني" التي اتُخذت في مؤتمر الحزب عام 2018 لم تنجح في وقف تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا.

ومن المقرر إجراء 5 انتخابات محلية العام المقبل، اثنتان منها في شرق البلاد، في ساكسونيا أنهالت وميكلنبورغ فوربومرن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الأول، وفق استطلاعات الرأي الحالية.

وفي الغرب، يكتسب حزب البديل من أجل ألمانيا أرضية ثابتة، وقد يحصل على المركز الثاني أو الثالث في بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات وبرلين خلف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على أن يتواجه في منافسة حامية مع الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر.