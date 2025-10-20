الرئيس الصيني يلقي خطابا في اجتماع "مهم" ومغلق لقيادة الحزب الشيوعي

ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين خطابا في اليوم الأول من "اجتماع مهم" ومغلق لقيادة الحزب الشيوعي الحاكم.

وقد بدأ الحزب اجتماعات مغلقة تستمر 4 أيام الاثنين يشارك فيها كبار المسؤولين للبحث في الخطط الاقتصادية طويلة الأمد، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

ومن المقرر أن يوافق الاجتماع على مسودة خطة تتضمن أهداف الحزب خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع الاثنين، قدّم الرئيس شي جين بينغ تقرير عمل وعلّق على مقترحات الخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ويراقب محللون ومستثمرون الاجتماع بحثا عن دلالات حول الكيفية التي ستوازن بها الخطة بين المصالح الاقتصادية والأمنية، وإلى أي مدى ستدعو الخطة لإجراء تغيرات هيكلية لتعزيز إنفاق المستهلكين وإدارة مجتمع متقدم في العمر.

وتأتي المحادثات في حين يخيّم عدم اليقين على ثاني قوة اقتصادية في العالم نتيجة تباطؤ الإنفاق المحلي وأزمة متمادية في قطاع العقارات وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

القوة العسكرية والتكنولوجيا

يذكر أن اللجنة المركزية للحزب تضم 200 عضو و170 عضوا بديلا، وهذه المرة الرابعة التي تلتئم فيها في إطار هذه الاجتماعات منذ بدأت ولايتها الأخيرة في 2022.

وستكون الخطة التي تشمل الفترة من 2026 حتى 2030 الوثيقة الأساسية التي تحدد كيفية تحقيق أبرز أهداف شي والحزب بما في ذلك الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والقوة العسكرية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يختتم الاجتماع الخميس المقبل لتصدر السلطات وثيقة مطوّلة تتضمن أبرز نتائجه.

وتشمل الخطة واسعة النطاق أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية يفترض أن يقرها المجلس التشريعي في مارس/آذار الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الصيني سجّل نموا نسبته 4,8% بمعدل سنوي في الفصل الثالث من العام، في أبطأ نمو منذ الفترة ذاتها من العام الماضي.