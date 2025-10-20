الدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض ونزوح مئات العائلات من الفاشر

استهدفت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، بمسيّرة مواقع مأهولة بالسكان في مدينة الأبيض شمال كردفان وسط البلاد، وفق ما أكده عسكري للجزيرة، تزامنا مع استمرار نزوح المئات من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وكانت مصادر عسكرية قالت للجزيرة، في وقت سابق، إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية وسط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

من جهتها، ذكرت الفرقة السادسة مشاة، التابعة للجيش السوداني، أن الهجوم سبقه قصف مدفعي كثيف من الدعم السريع استهدف قيادة الجيش أيضا.

وأضافت الفرقة أن الجيش والقوات المساندة له صدوا الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على الفاشر من ثلاثة محاور، وكبدوها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

نزوح وموت جوعا

في الأثناء، قالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في دارفور، إن مئات الأسر القادمة من مدينة الفاشر وصلت، أمس الأحد، إلى منطقة طويلة، في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة.

وأوضح المتحدث باسم المنسقية آدم رجال أن طفلتين توفيتا جوعا خلال رحلة النزوح التي تمت سيرا على الأقدام لمسافة تتجاوز ستين كيلومترا بين الفاشر وطويلة.

من جانبها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح 1510 أشخاص على الأقل من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية خلال 5 أيام، جراء تصاعد وتيرة العنف وانعدام الأمن.

وذكرت المنظمة في بيان أن موجة النزوح الأخيرة وقعت خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب تفاقم الوضع الأمني واستمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الدينة ومحيطها.

وأوضحت أن النازحين توزعوا في مواقع متفرقة بمنطقتي الفاشر والطويلة شمال دارفور، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متوتراً ومتقلبا، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد 15 مليوناً بين نازح ولاجئ، بحسب تقارير أممية ومحلية.

وتُعد مدينة الفاشر مركزا أساسيا للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو/أيار 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.