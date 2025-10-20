الاحتلال يهدم مزرعة بالقدس ويجرف أراضي جنوب الضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزرعة فلسطينية شرق مدينة القدس، وجرف عشرات الدونمات الزراعية جنوب الضفة الغربية، في إطار تصعيد استيطاني متسارع يهدف إلى تغيير معالم الأرض الفلسطينية.

وقالت محافظة القدس في بيان إن آليات الجيش الإسرائيلي هدمت مزرعة تعود للمواطن فاروق مصطفى في منطقة روابي العيسوية قرب بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأوضح مصطفى أن قوات الاحتلال اقتحمت المزرعة برفقة جرافات، وشرعت في هدم حظيرة من الصفيح بمساحة 150 مترا مربعا وعريشة زراعية بمساحة 100 متر، كما جرّفت السياج المحيط بالأرض البالغة نحو 8 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، مما ألحق دمارا واسعا بالمزرعة.

وأشارت المحافظة إلى أن الهدم يأتي ضمن سياسة استيطانية متسارعة لتنفيذ مخطط "إي 1″، الذي يستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية شرق القدس وضمّها للمستوطنات، بما يعمّق عزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية ويقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

ويهدد هذا المشروع نحو 7 آلاف فلسطيني يعيشون في 22 تجمعا بدويا شرق القدس، إذ يواجهون خطر التهجير القسري. وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء أكثر من 6900 وحدة استيطانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم، ضمن خطة تربطها بالقدس وتقطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم.

تجريف أراضٍ

وفي الخليل جنوب الضفة، قال يوسف أبو ماريا منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة بيت أمر، إن جرافات إسرائيلية شرعت بتجريف نحو 70 دونما من الأراضي الزراعية لصالح توسيع منطقة بيت البركة الاستيطانية.

وأوضح أبو ماريا أن أعمال التجريف تأتي ضمن سياسة ممنهجة لـ"الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لصالح المستوطنين"، في حين أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ مطلع عام 2025، 53 أمرا بوضع اليد على أراضٍ فلسطينية لأغراض عسكرية.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل استولت خلال العامين الماضيين على نحو 55 ألف دونم، وأقامت 25 منطقة عازلة حول المستوطنات، في إطار تسارع خطط الضمّ الفعلي للضفة الغربية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويُقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، داعية منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد في الضفة الغربية أكثر من ألف فلسطيني برصاص الجيش والمستوطنين، في حين تجاوز عدد الشهداء في القطاع 68 ألفا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار شبه كامل للبنية التحتية.