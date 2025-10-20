مستوطنون يقتحمون الأقصى ويواصلون اعتداءاتهم بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك اليوم الاثنين، في حين تواصلت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 73 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون خلال اقتحامهم طقوسا وصلوات تلمودية، في ظل استمرار منع شرطة الاحتلال المصلين من دخول المسجد خلال فترة الاقتحام.

وفي سياق متصل، ذكرت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال المدينة، أحدهما (37 عاما) أصيب في الفخذ بعد منتصف الليلة الماضية، والآخر (22 عاما) أصيب صباح اليوم في القدم.

كما دهمت قوات وعناصر من بلدية الاحتلال أحياء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ونفذت عمليات تفتيش.

وهاجم مستوطنون فجر اليوم تجمّع خلة السدرة شرق بلدة مخماس، وأتلفوا معدات زراعية وشبكات مياه تعود للفلسطينيين في المنطقة.

جيش الاحتلال يجرف نحو 45 دونما من أراضي الأهالي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. pic.twitter.com/lgPNgpyXll — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2025

تجريف عشرات الدونمات

وفي الضفة الغربية المحتلة، أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي على جرف نحو 45 دونما من أراضي الأهالي في بلدة بيت أمّر شمالي الخليل.

كما واصلت قوات الاحتلال عمليات تجريف أراض أخرى في منطقة بيت البركة شمال المدينة، وواصل مستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين في برية الشيوخ بالمدينة.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين عند مدخل سهل رامين شرق المدينة.

وهاجم مستوطنون قرية الطيبة شمال شرقي رام الله، وأغلقوا مداخلها ومنعوا الأهالي من الدخول والخروج.

وأمس الأحد، هاجم عشرات المستوطنين الملثمين أراضي الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، واعتدوا على عدد من المزارعين والمتضامنين -بينهم امرأة مسنة- بالضرب، كما أحرقوا عددا من المركبات.

إعلان

وأظهر مقطع فيديو مستوطنا إسرائيليا وهو يعتدي بعنف على مسنة فلسطينية أثناء قطفها الزيتون شرق مدينة رام الله، مما أدى إلى فقدانها الوعي.

مستوطن يعتدي على سيدة فلسطينية كانت تقطف ثمار الزيتون بأرضها في قرية المغير شمال رام الله#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/ACZc9wKs0u — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2025

وتزايدت بشكل ملحوظ اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية مع حلول موسم قطف الزيتون، والذي يحل مع بداية الثلث الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن المستوطنين نفذوا 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية في عامي الإبادة تسببت في استشهاد 33 مواطنا وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

وفي السياق، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 فلسطينيا على الأقل خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الاثنين.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مما خلّف ما لا يقل عن 1056 شهيدا فلسطينيا ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا، منهم 1600 طفل.