إسرائيل تواصل خروقاتها بغزة.. 3 شهداء بحي التفاح واستهداف مدارس تؤوي نازحين

أفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عودتهم لتفقد منازلهم في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة، في خرق إسرائيلي واضح لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بالقطاع، في وقت فتح الاحتلال معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم.

من جهته، أكد الدفاع المدني في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت وقف إطلاق النار بقصفها مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفي هذا السياق أعلن مستشفى العودة، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 24 شهيدا و74 مصابا، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمات وسط قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

مباحثات وتبريرات

وكانت مصادر فلسطينية أكدت للجزيرة، أن اتصالات الوسطاء نجحت أمس في إعادة الأوضاع بغزة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأضافت أن هناك مباحثات جارية لوضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروق مقبلة في قطاع غزة.

من جهته أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواتنا منتشرة وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وستواصل التعامل مع أي تهديد مباشر.

وزعمت أنها رصدت مجموعتي مسلحين تجاوزتا الخط الأصفر واقتربتا من قواتها في الشجاعية وأطلقنا النار عليهما.

وفي سياق متصل بالأوضاع الإنسانية قالت بلدية خان يونس، إنها تعاني من تدمير شبكات المياه والصرف الصحي. وقالت إن 300 كيلومتر من أصل 400 كيلومتر من شبكة المياه في خان يونس دُمرت بالكامل.

وذكرت أن 220 كيلومترا من أصل 300 كيلومتر من شبكة الصرف الصحي في خان يونس دُمرت بالكامل.

وأشارت البلدية إلى أن آليات إزالة الركام لديها مهترئة، ولم تدخل أي آلية منذ 2007 بعد فرض الاحتلال حصارا قاسيا على القطاع.

حاجات ومطالبات

من جهته أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الجرافات والآليات الثقيلة للمساعدة في انتشال الضحايا من تحت الركام وإعادة إعمار قطاع غزة.

إعلان

أما وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، فقد طالب كلا من حركة حماس وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وطالب بارو بفتح جميع المعابر إلى غزة، وقال إن مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة هي المساعدة في نشر قوة شرطة فلسطينية.

وعن المعابر، أفاد مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم اليوم لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد توقفها أمس تزامنا مع خرق إسرائيلي للهدنة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أميركي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفا و159 شهيدا، و170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا شمل 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.