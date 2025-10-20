إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية والعثور على جثتين

أعلن جهاز خفر السواحل الإيطالي الأحد أن عناصره أنقذوا 91 شخصا كانوا على متن مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا (جنوب)، وعثروا على جثتين.

وأوضح خفر السواحل، في بيان، أنه أثناء تفتيش المركب عُثر في القسم الداخلي للمركب على مهاجرين آخرين في حال صحية خطرة وعلى جثتين، مشيرا إلى أن الجثتين تعودان لرجلين.

ونقل الناجون، وهم 85 رجلا وامرأة و5 قصّر، إلى اليابسة وبعضهم إلى المستشفى بواسطة طائرة مروحية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المهاجرَين المتوفيين قضيا بعد استنشاق الوقود في القسم الداخلي للمركب، وهناك 14 مهاجرا في حال خطرة للسبب نفسه.

وينحدر المهاجرون من باكستان وإريتريا والصومال، وفق المصدر نفسه.

والجمعة، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه يبحث عن ناجين من غرق قارب يقل نحو 30 شخصا على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا، وأُنقذ 10 منهم تقريبا.