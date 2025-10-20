أخبار|إيطاليا

إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة لامبيدوزا الإيطالية والعثور على جثتين

FILE - A man who threw himself in the water from the Open Arms vessel, is intercepted by the Italian Coast guards as he tried to swim to the island of Lampedusa, southern Italy, Tuesday, Aug. 20, 2019. (AP Photo/Francisco Gentico, File)
خفر السواحل الإيطالي ينقذ أحد المهاجرين قبال سواحل لامبيدوزا (أسوشيتد برس)
Published On 20/10/2025
آخر تحديث: 03:49 (توقيت مكة)

أعلن جهاز خفر السواحل الإيطالي الأحد أن عناصره أنقذوا 91 شخصا كانوا على متن مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا (جنوب)، وعثروا على جثتين.

وأوضح خفر السواحل، في بيان، أنه أثناء تفتيش المركب عُثر في القسم الداخلي للمركب على مهاجرين آخرين في حال صحية خطرة وعلى جثتين، مشيرا إلى أن الجثتين تعودان لرجلين.

ونقل الناجون، وهم 85 رجلا وامرأة و5 قصّر، إلى اليابسة وبعضهم إلى المستشفى بواسطة طائرة مروحية.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المهاجرَين المتوفيين قضيا بعد استنشاق الوقود في القسم الداخلي للمركب، وهناك 14 مهاجرا في حال خطرة للسبب نفسه.

وينحدر المهاجرون من باكستان وإريتريا والصومال، وفق المصدر نفسه.

والجمعة، أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه يبحث عن ناجين من غرق قارب يقل نحو 30 شخصا على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا، وأُنقذ 10 منهم تقريبا.

المصدر: الفرنسية

