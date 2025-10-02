الاحتلال يقتل أبا وأبناءه الأربعة ويواصل استهداف المجوّعين بغزة

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 45 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 13 من منتظري المساعدات، وأب وأبناؤه الأربعة، في حين نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في رفح جنوبي القطاع.

وتركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، حيث استشهد 10 فلسطينيين، بينهم طفل قتل برصاص طائرة مسيّرة قرب دوار أنصار.

كما استشهدت امرأة في غارة استهدفت منزلا بحي الصبرة. كما شهدت أحياء الرمال والزيتون والشاطئ عمليات قصف أودت بحياة عدد من المدنيين، بينهم نازحون.

ووصل إلى مستشفى السرايا الميداني 5 شهداء و37 مصابًا جراء هجمات متفرقة شرقي وغربي المدينة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير لعشرات المنازل باستخدام عربات مفخخة في أحياء تل الهوا والصبرة والشيخ رضوان والنصر.

وفي وسط القطاع، أسفرت الغارات عن استشهاد 11 فلسطينيًا في دير البلح ومخيم البريج، بينهم 4 أشقاء كانوا يجمعون الحطب، كما استهدف الجيش تجمعات مدنية في مناطق أبو عريف والمشاعلة ووادي السلقا وحكر الجامع.

وفي جنوب القطاع، شهدت مدينة خان يونس مجزرة جديدة، حيث استشهد 22 فلسطينيًا، بينهم 13 من منتظري المساعدات في منطقة جنوب المدينة، و9 آخرون بينهم أب وأبناؤه الأربعة وحفيده في قصف استهدف تكية طعام بمنطقة المواصي.

وفي رفح، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية، ضمن سياسة التدمير الممنهج التي ينفذها منذ بدء عدوانه على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة في غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 169 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 455 شخصًا، بينهم 151 طفلًا.