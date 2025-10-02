وفد عسكري سوري رفيع يصل إلى موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وفدا عسكريا سوريا رفيع المستوى، وصل إلى العاصمة موسكو في زيارة تهدف إلى تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان أن يونس بك يفكيروف نائب وزير الدفاع الروسي كان في استقبال الوفد السوري، برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين موسكو ودمشق.

وتأتي الزيارة قبل أيام من زيارة رسمية مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو منتصف الشهر الجاري، حيث سيشارك في أعمال القمة الروسية العربية الأولى ويجري محادثات مع القيادة الروسية.

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول المنصرم، عقدت دمشق اجتماعا ثنائيا ترأسه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، بحثا فيه مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وجاءت تلك الزيارة بعد أخرى أجراها وفد وزاري سوري برئاسة الشيباني إلى موسكو نهاية يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، في أول زيارة لمسؤول سوري منذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 الذي كانت تدعمه موسكو سياسيا وعسكريا خلال سنوات الثورة.

وما تزال قوات روسية متواجدة في قاعدتين عسكريتين في محافظتي طرطوس واللاذقية غربي سوريا الواقعتين على البحر المتوسط.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، الموالي لروسيا، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.