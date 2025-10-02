مصرع 36 شخصا خلال احتفال ديني بأمهرة شمالي إثيوبيا

لقي ما لا يقل عن 36 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرون صباح أمس الأربعاء، إثر انهيار أساقيل خشبية مؤقتة في كنيسة بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، أثناء احتفال ديني مكرّس لعيد السيدة العذراء.

ووقع الانهيار صباحا في بلدة أررتي، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا.

وكان مئات الحجاج قد تجمعوا في كنيسة منجار شنقورا أررتي مريم للمشاركة في المراسم السنوية، عندما انهارت الأساقيل التي أقيمت بشكل مؤقت داخل محيط الكنيسة.

وقال قائد شرطة المنطقة أحمد غبايهو لوسائل إعلام محلية إن "عدد القتلى بلغ 36 وقد يرتفع"، في حين أشارت تقارير إلى أن عدد المصابين قد يصل إلى 200.

وذكر مسؤول محلي أن بعض الأشخاص ما يزالون عالقين تحت الأنقاض، دون أن يوضح تفاصيل عن سير عمليات الإنقاذ.

وأضاف أن عددا من المصابين بجروح خطيرة نُقلوا إلى مستشفيات في العاصمة أديس أبابا لتلقي العلاج.

ووصف المسؤول الإداري للمنطقة، تشال تلاهون، الحادث بأنه "خسارة مأساوية للمجتمع"، في وقت أظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي مشاهد لفوضى عارمة وأعمدة خشبية متشابكة، في حين تجمع الأهالي حول موقع الانهيار.