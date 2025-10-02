واشنطن ترفض انتقاد بابا الفاتيكان لسياستها بشأن الهجرة

سارع البيت الأبيض إلى رفض انتقادات بابا الفاتيكان ليوالـ14 لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتهاجها سياسة وصفها بـ"اللا إنسانية" تجاه الهجرة، بعد أن بدأت تطبيق سياسة اعتقال وطرد جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.

وردا على سؤال بشأن تصريح بابا الفاتيكان، قالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت للصحفيين أمس الأربعاء في البيت الأبيض "أرفض فكرة أن هذه الحكومة تعامل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة لا إنسانية وتحاول هذه الإدارة إنفاذ قوانين بلادنا بأكثر الطرق إنسانية ممكنة".

لكن ليفيت عادت لتقول "إن هذه المعاملة اللا إنسانية سببها المهاجرون الموجودون في البلاد بشكل غير قانوني"، وألقت باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عمليات عبور الحدود.

وأول أمس الثلاثاء، قال البابا الأميركي لو الـ14 أمام صحفيين "إن من يقول أنا ضد الإجهاض لكني أوافق على المعاملة اللا إنسانية للمهاجرين في الولايات المتحدة هو شخص لا أعرف ما إذا كان بالفعل مؤيدا للحياة".

وأتى تصريح البابا ردا على سؤال بشأن رغبة رئيس أساقفة شيكاغو، مسقط رأس البابا، في منح وسام للسناتور الديموقراطي ديك دوربين الذي يدعم الحق في الإجهاض.

وتثير مبادرة رئيس أساقفة شيكاغو انقساما في صفوف رجال الدين الأميركيين بسبب مواقف السناتور الداعمة للحقّ في الإجهاض الذي تعارضه الكنيسة.

وفي تصريحه للصحفيين، أعرب رأس الكنيسة الكاثوليكية -التي يبلغ عدد أتباعها في العالم 1.4 مليار نسمة- عن قلقه إزاء الخطاب الحربي الذي يعتمده وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث.

وترأس هيغسيث أول أمس اجتماعا غير معتاد في الولايات المتحدة ضمّ جنرالات وأدميرالات، وألقى خلاله خطابا حربيا دعا فيه خصوصا إلى استعادة منطق "المحارب" ووعد بمنح "تفويض مطلق للمقاتلين لترهيب أعداء بلادنا والقضاء على معنوياتهم ومطاردتهم وقتلهم".

وعقّب البابا على هذا الخطاب بالقول إن "هذه الطريقة في التعبير مقلقة لأنها تظهر تصاعدا مستمرا للتوترات"، مشيرا أيضا إلى قرار ترامب تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب". مؤكدا أنه "يجب أن نعمل دائما من أجل السلام".