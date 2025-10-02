مظاهرات في مدن أوروبية عدة تنديدا باعتراض إسرائيل أسطول الصمود

انطلقت مظاهرات في عدة مدن أوروبية تنديدا باعتراض قوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة وتحويل وجهة عدد من سفنه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

ومباشرة بعد الإعلان عن اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة انطلقت مظاهرة في العاصمة الإيطالية روما احتجاجا على عملية الاعتراض.

وانطلقت مظاهرة أخرى في العاصمة البلجيكية بروكسل تنديدا باعتراض إسرائيل أسطول الصمود والاستيلاء على عدد من السفن واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها.

كما انطلقت مظاهرات ليلية في عدد من المدن الأوروبية تنديدا باختطاف إسرائيل سفن الأسطول التي تحمل مواد إغاثية نحو غزة، أبرزها في برشلونة وإسطنبول وبرلين وأثينا وباريس.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات بحرية إسرائيلية اعترضت 4 سفن من أصل 44 تشارك في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة بعد أن هاجمت سفينتين واعتقلت الموجودين على متنهما، في حين تم اعتقال مشاركين بينهم مراسلة الجزيرة مباشر.

وقال المراسل إن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.

من جهتها، تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن سيطرة سلاح البحرية حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود. ونقلت القناة عن مصادر أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل حتى يوم غد الخميس.