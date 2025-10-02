مطالب أممية باتخاذ إجراءات لتفادي "فظائع" تحدث بالفاشر في السودان

دعت الأمم المتحدة -اليوم الخميس- إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع "فظائع وهجمات واسعة النطاق على أساس إثني" في مدينة الفاشر المحاصرة في غرب السودان.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "الفظائع يمكن تجنبها إذا اتخذت جميع الأطراف إجراءات ملموسة لاحترام القانون الدولي والمطالبة باحترام حياة المدنيين وممتلكاتهم ومنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم الفظيعة".

وكانت تنسيقية لجان المقاومة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أعلنت -أمس الأربعاء- مقتل مدنيين وإصابة أكثر من 24 آخرين، جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع استهدف المدينة يوم الثلاثاء.

أوضاع مأساوية

واتهمت لجان المقاومة في بيان قوات الدعم السريع بإعلان الحرب على الجوعى والضعفاء والمرافق العامة في الفاشر.

كما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس الأربعاء عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في مدينة الفاشر، مؤكدا وفاة عشرات الأطفال وكبار السن بسبب الجوع والمرض.

وأفاد المكتب، نقلا عن مستجوبين محليين، وفاة عشرات الأطفال دون سن الـ5، بالإضافة إلى العديد من كبار السن، بسبب الجوع والمرض خلال الأربعين يوما الماضية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.