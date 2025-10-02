قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتظر رد حماس على خطته لوقف الحرب في غزة، فيما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الخطة تتضمن الكثير من الثغرات التي ينبغي العمل على سدها.

وقد صرح مسؤول في البيت الأبيض لفوكس نيوز بأن خطة وقف الحرب في غزة مقبولة "ونتوقع أن تقبلها حماس لنمضي قدما نحو شرق أوسط أكثر سلاما".

وقال "واثقون من أن الرئيس ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس وفريقه عمل بجد على الخطة التي لاقت استحسانا عالميا".

وأضاف أن ترامب أوضح أنه يرغب في سماع رد حماس قريبا "ونتوقع ونأمل أن تقبل الخطة التي اقترحها ويتكوف".

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه يعتقد أن خطة ترامب لغزة يمكن تنفيذها إذا كانت هناك إرادة سياسية "لكن الأمر يتطلب مشاركة".

وأوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة تدعم خطة ترمب ورؤيته لإنهاء الحرب في غزة "ونحتاج إلى المضي قدما".

لكنه قال إن "هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها في ما يتعلق بخطة ترمب لغزة".

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الوضع في غزة مروع ومستعدون لدعم مبادرة ترمب بشكل كامل".

السلاح والحكم والأسرى

وكان البيت الأبيض أصدر في 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

الخطة تسعى لتحويل غزة إلى "منطقة خالية من السلاح"، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية، تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.

وتتضمن الخطة إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس خلال 72 ساعة من الموافقة عليها، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وتنص الخطة على وقف القتال وتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها وانسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع، لتحكمه سلطة من التكنوقراط تحت إشراف هيئة دولية بقيادة الرئيس الأميركي.