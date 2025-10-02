مصر تؤكد دعمها لاستقرار السودان وترفض الإجراءات الأحادية بنهر النيل

جددت مصر أمس الأربعاء، دعمها الكامل لاستقرار السودان ووحدة أراضيه، مؤكدة على وحدة موقف البلدين والتشديد على الرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال عبد العاطي، إن زيارته الثالثة لبورتسودان في غضون عام تعد رسالة دعم للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وأكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.

وشدد وزير الخارجية المصري على حرص بلاده على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، إن السودان ومصر سيمضيان معا من أجل معالجة كل الإشكالات التي أفرزتها الحرب، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وأشاد سالم، بتعاطي مصر الحكيم مع قضايا السودان ودعمها المستمر للشعب السوداني.

وذكر بيان الخارجية المصرية، أن عبد العاطي، بحث مع البرهان، ملف الأمن المائي، حيث أكد على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

وتأتي هذه الزيارة في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، بينما تعتبر أديس أبابا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق.