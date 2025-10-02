مصرع 26 شخصا في غرق قارب وسط نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 26 شخصا مصرعهم في حادث غرق قارب كان يقل ركابا على نهر النيجر بولاية كوجي شمال وسط نيجيريا، وفق ما أعلن مسؤول محلي الأربعاء.

وقال كينغسلي فانوا، مفوض الإعلام في ولاية كوجي، إن الحادث وقع الثلاثاء في منطقة إيباجي، وكان معظم الركاب من التجار المتجهين إلى سوق في ولاية إيدو المجاورة. ولم تُعرف بعد أسباب الحادث.

وأضاف فانوا في بيان أن "هذه خسارة مفجعة، وقلوبنا مع أسر الضحايا وسكان منطقة إيباجي في هذا المصاب الأليم"، مشيرا إلى أن حكومة الولاية ستعمل مع الوكالات الفدرالية لتعزيز إجراءات السلامة في الممرات المائية ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

حوادث متكررة

وتُعد حوادث القوارب أمرا شائعا في نيجيريا، خصوصا خلال موسم الأمطار في المناطق النائية. وغالبا ما تُعزى هذه الحوادث إلى الحمولة الزائدة وسوء صيانة القوارب، إضافة إلى غياب سترات النجاة، بحسب محللين.

وفي الشهر الماضي، لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم عندما اصطدم قارب مكتظ بالركاب بجذع شجرة في منطقة بورغو بولاية النيجر.