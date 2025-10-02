مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحول منازل في الضفة لثكنات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع إحياء عيد الغفران اليهودي، في حين واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن وبلدات عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية ونظموا جولات استفزازية.

وفي الأثناء، أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة ومحيط المسجد، ومنعت دخول الفلسطينيين للمسجد فترة الاقتحامات الصباحية، بينما سمحت للمستوطنين بالدخول وإقامة طقوس دينية تلمودية.

ودعت جماعات ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" إلى اقتحامات جماعية جديدة يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع عيد "العرش" العبري.

وأمس الأربعاء، اقتحم نحو 600 مستوطن المسجد الأقصى عشية يوم الغفران اليهودي، الذي يعتبر أقدس أعياد اليهود، وهو اليوم الوحيد الذي تفرض الشريعة اليهودية عليهم صيامه، وتمنع فيه الحركة بصورة كاملة، وفيه أيضا تشدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخناق على الفلسطينيين.

وبموازاة ذلك، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس المحتلة، حيث نشرت مكعبات إسمنتية وحواجز حديدية وأغلقت عشرات الشوارع الرئيسية منذ مساء الأربعاء، لتأمين موسم الأعياد اليهودية.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى أحياء سلوان والعيساوية والطور والشيخ جراح ووادي الجوز، وكثفت وجودها عند مداخل البلدة القديمة وبوابات المسجد الأقصى.

كيف ينعكس وجود الحواجز العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية؟ الزميل محمد الأطرش يخبرنا القصة من الخليل#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/3gsKjSKImR — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 1, 2025

ثكنات عسكرية

وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس اقتحاماتها لمدن وبلدات عدة، تخللتها اعتداءات على المواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

ففي محافظة جنين، حولت قوات الاحتلال فجر اليوم منزلين لعائلة أبو الهيجا في بلدة اليامون إلى ثكنتين عسكريتين بعد مداهمتهما والتمركز بداخلهما، ومنعت الأهالي من الاقتراب.

كما دهمت القوات بلدة يعبد جنوب جنين وحولت بناية سكنية تعود لنايف أبو بكر إلى ثكنة عسكرية، في حين احتجزت مواطنا داخل منزله، ونشرت وحدات مشاة في محيط 4 مدارس، إحداها تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، تمكن مقاتليها فجر اليوم من تفجير عبوة بتعزيزات عسكرية مقتحمة لبلدة يعبد، موقعة إصابات مؤكدة، وفقا للبيان.

وفي نابلس، اعتدى جنود الاحتلال صباح اليوم على مواطن بالضرب المبرح عند حاجز جبل جرزيم، بعد تقييده واحتجازه أثناء مرافقته ابنته المريضة إلى المستشفى، مما أدى إلى إصابته بكدمات في صدره جراء الضرب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة وأطلقت الرصاص الحي على المواطنين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 1048 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وحدها، وأُصيب نحو 10 آلاف و300 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألف فلسطيني، بينهم 400 طفل، وفق بيانات رسمية فلسطينية.