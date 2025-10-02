مراسل الجزيرة: السفينة ميكينو دخلت مياه غزة الإقليمية

قال مراسل الجزيرة حسان مسعود من على متن السفينة شيرين أبو عاقلة التابعة لأسطول الصمود في البحر المتوسط، إن سفينة ميكينو (ألبيره)، دخلت بالفعل المياه الإقليمية لقطاع غزة حسب معطيات التتبع.

ومن غير المعروف إن كانت السفينة قد تجاوزت القوات الإسرائيلية أم إنها تحت اقتياد القوات الإسرائيلية، كما قال مسعود، الذي أشار إلى انقطاع الاتصال بالسفينة منذ 7 ساعات.

وأكد مسعود أن 20 سفينة أخرى ما زالت تواصل الإبحار نحو شواطئ قطاع غزة، وأن سفينتين منهما تجاوزتا أكثر النقاط قربا، وأن عددا من السفن أصبح على بعد 30 ميلا بحريا من شواطئ غزة، وأنها تحاول الوصول بشكل فردي بعدما تفرقت السفن بسبب الاعتراضات الإسرائيلية.

وأوضح أن السفينة أنس الشريف التي تقل مراسل الجزيرة لطفي حاجي والمصور أنيس العباسي تم اعتراضها على بعد 40 ميلا من غزة في السابعة ودقيقتين صباحا.

ويعني هذا أن هذه السفينة أبحرت 12 ساعة بعد بدء عملية الاعتراض الإسرائيلية قبل أن توقفها قوة عسكرية مدججة بالسلاح أزالت الكاميرا الموجودة في السفينة، وفق مسعود.

وهناك أيضا قاربان على الأقل على مقربة من المياه الإقليمية للقطاع وفق معطيات التتبع، حسب مراسل الجزيرة، الذي قال إن 3 سفن أصبحت على بعد 24 ميلا من غزة.

ووفقا لمسعود، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ محاولات كسر الحصار عن غزة التي تصل فيها سفينة إلى هذه النقطة، مؤكدا أن سبب وصولها لا يزال غير معروف حتى الآن.

وكانت البحرية الإسرائيلية قد بدأت ليلة أمس اعتراض أسطول الصمود في البحر المتوسط، حيث سيطرت على عدد من سفنه، وأكدت أنها ستواصل اعتراض سفن الأسطول خلال اليوم الخميس.