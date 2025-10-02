انتشرت خلال الساعات الماضية موجة من القلق على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول ادعاءات تفيد باقتراب مذنّب ضخم من كوكب الأرض واحتمال اصطدامه بها، وهو ما اعتبره مستخدمون "تهديدا وجوديا" للبشرية.

وتصدرت هذه المزاعم وسوما عدة، وحصدت آلاف التفاعلات التي تراوحت بين التحذير والسخرية.

وتنوّعت النقاشات بين الخوف والترقب، حيث أعرب عدد من المستخدمين عن قلقهم من العواقب المحتملة لهذا "الحدث الفلكي" المفترض، في حين انهالت تساؤلات حول قدرة وكالات الفضاء الدولية على تجنيب الأرض خطر الاصطدام، وإمكانية استخدام تقنيات حديثة لصرف مسار المذنّب.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل ذهب آخرون إلى ربط الادعاءات بمعلومات غير مؤكدة عن "تحركات عسكرية" وتنسيق دولي سري للتصدي للمذنب قبل وصوله إلى الغلاف الجوي، مما ضاعف نسبة الفزع.

في ظل هذه الأجواء المربكة، أجرى فريق "الجزيرة تحقق" تدقيقا علميا أوليا لمصادر الرصد الفلكي وبيانات وكالات الفضاء، للكشف عن حقيقة هذه المزاعم وتحديد ما إذا كان هناك أي أساس علمي يدعمها.

بداية القصة

بدأت جذور الادعاءات في الانتشار عقب نشر موقع "نيويورك بوست" الأميركي بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول الماضي خبرا بعنوان مثير "مذنّب ضخم يتجه نحونا أكبر مما كان يُعتقد سابقا، وقد يكون تكنولوجيا فضائية".

وقد اعتمد العنوان على صياغة مثيرة للجدل، مزجت بين الحقائق العلمية والتكهنات غير المدعومة، مما أتاح بيئة خصبة لتحويل الخبر إلى مادة مثالية للانتشار.

وسرعان ما التقط مستخدمون على منصات التواصل -خاصة على منصة إكس- صورة الخبر، واستغلوه للترويج لمزاعم تتجاوز ما ورد في النص الأصلي، كان من أبرزهم حساب باسم "ستيفن غرين ستريت"، الذي كتب تعليقا مثيرا "يقول العلماء إن مركبة فضائية ضخمة تتجه نحو الأرض لماذا لا يتحدث المزيد من الناس عن هذا الأمر؟".

Scientists say a massive alien spaceship is hurtling towards Earth. Why aren't more people talking about this?!?! 😱😱😱 pic.twitter.com/Q2NvVdcXa7 — Steven Greenstreet 🐷 (@MiddleOfMayhem) September 29, 2025

كما برز حساب آخر باسم "Dr. Disclosure"، المعروف بترويجه لنظريات المؤامرة المتعلقة بالكائنات الفضائية والأسرار العسكرية، حيث أعاد نشر خبر نيويورك بوست مضيفا تعليقا "لهذا السبب يجتمع جميع الجنرالات"، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث مع قيادات عسكرية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقدم الحساب الاجتماع على أنه "دليل" على وجود تهديد وشيك من المذنّب المزعوم، وحظي منشوره بأكثر من 500 ألف مشاهدة، مما عزز من حجم التفاعل مع المزاعم، وساهم في تضخيم القلق لدى جمهور واسع من المتابعين الذين تلقوا الرسالة باعتبارها "معلومة مسربة" تكشف ما تحاول الحكومات إخفاءه.

This is why all the generals are gathering!!!!!! https://t.co/qzeeUAiR2P — Dr. Disclosure (@Docneuroeo) September 29, 2025

وشارك حساب باسم "ريتشارد روبر" مخاوفه قائلا: يقال إن مذنّبا ضخما يندفع نحو الأرض بسرعة 130 ألف ميل في الساعة! هل يمكننا إيقافه؟ قيل لي إن هناك مهمتين قيد الإعداد، إحداهما تضم ​​"طاقم المسيح" المختار خصيصا، والأخرى تضم فرقتين، تعرفان بفريق الحرية وفريق الاستقلال هذا ما حصل.

A massive comet is reportedly hurtling toward Earth at 130,000 mph! Can we stop it? I'm told there are two missions in the works–one involving the specially selected "Messiah Crew," and one utilizing two squads, known as the Freedom Team and the Independence Team. We got this. pic.twitter.com/dsbgW0giLD — Richard Roeper (@RichardERoeper) September 29, 2025

مسبار فضائي

تطورت الادعاءات عبر حسابات أخرى عبر منصة "إكس"، بأن الجسم المرصود ليس مذنّبا، بل مركبة فضائية تتجه نحو الأرض.

ونشر حساب يحمل اسم "اللورد بيبو" تصريحات نسبها إلى الفيزيائي الأميركي ميتشيو كاكو، مفادها أن "الجسم قد يكون مسبارا فضائيا أُرسل إلى الأرض لتنفيذ مهمة استطلاعية، وربما لأغراض عدائية".

وأرفق صاحب الحساب صورة من مقابلة تلفزيونية للفيزيائي مع عنوان مثير "إنه يتجه مباشرة نحو الأرض"، مما أسهم في انتشار المنشور بشكل واسع، حيث تجاوزت مشاهداته 275 ألف مشاهدة وحصد عشرات التعليقات.

☄️ Comet stirs debate among astrophysicists & they call for urgent international attention on interstellar object 3I/ATLAS Physicist Michio Kaku: its acceleration cannot be explained by conventional causes, and it's approaching Earth CLOSER than expected Professor of natural… pic.twitter.com/zEt0NO34bm — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 1, 2025

وفي السياق نفسه، روج حساب آخر باسم "أجواء علم الفلك" عبر منصة "إكس" للفكرة ذاتها، مشيرا إلى أنه "في حين يتفق معظم العلماء على أن الجسم على الأرجح مجرد مذنّب غريب، ترى بعض الأصوات الجريئة أنه قد يكون شيئا يتجاوز ذلك، ربما مسبارا هندسيا من حضارة أخرى"، من دون أن يقدم أي دليل يدعم هذه الفرضية.

🚨 Breaking Cosmic News!

Scientists have spotted a 7-mile-wide interstellar visitor — the largest of its kind ever seen — racing through our solar system. Known as 3I/ATLAS, this giant comet isn’t from around here… it comes from deep interstellar space! 🌌 What’s shocking is… pic.twitter.com/DDxOJPDlUg — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) October 1, 2025

الحقيقة

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا موسعا حول الادعاءات المتداولة للتأكد مما إذا كان هناك بالفعل تهديد فلكي وشيك لكوكب الأرض، أو ما إذا كانت المزاعم عن "مسبار فضائي بمهمة عدائية" ذات أساس علمي.

وأظهر التدقيق أن الجسم محل الجدل هو مذنّب يحمل اسم "أطلس آي 3 سي/2025 " (ATLAS C/2025 I3) رُصد لأول مرة في 1 يوليو/تموز 2025 بواسطة تلسكوب أطلس المموّل من وكالة ناسا الأميركية.

وبحسب بيانات ناسا، فإن المذنّب قادم من خارج النظام الشمسي، ويُعد من "الأجرام العابرة" (Interstellar Objects) التي تُكتشف بين الحين والآخر.

وقد أكدت الوكالة بوضوح أن المذنّب لا يشكل أي تهديد على الأرض، إذ إن أقرب مسافة سيبلغها من كوكبنا تقدر بحوالي 270 مليون كيلومتر.

واعتبرت "ناسا" أن المذنّب سيوفر لعلمائها والمركبات الفضائية فرصة نادرة لدراسته بين النجوم أثناء مروره عبر النظام الشمسي.

Comet 3I/ATLAS doesn't pose a threat to Earth, but it does provide NASA scientists and spacecraft with a rare opportunity to study an interstellar comet as it passes through our solar system. ☄ https://t.co/B1MkBRZuT4 pic.twitter.com/wAmBUEte8l — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 30, 2025

كما نفت وكالة الفضاء الأوروبية، تشكيل المذنّب أي تهديد على كوكب الأرض أو أي كواكب أخرى في النظام الشمسي، موضحة أن المسافة بين الأرض والمذنّب تقدّر بما يزيد عن ضِعف المسافة بين الأرض والشمس ونصف الضِّعف.

وأوضح تلسكوب "هابل" التابع للوكالة، أن المذنّب يسير في النظام الشمسي بسرعة تقارب 210 ألف كيلومتر في الساعة، وتعتبر هذه أعلى سرعة مسجلة على الإطلاق لزائر في النظام الشمسي.

🆕 Hubble has caught an interstellar interloper — comet 3I/ATLAS! Read more: https://t.co/fSIpjDYeu1 or in 🧵👇 pic.twitter.com/6dUojFwdnW — HUBBLE (@HUBBLE_space) August 7, 2025

كما تحقق فريقنا من التصريحات المتداولة على نطاق واسع والمنسوبة إلى عالم الفيزياء الأميركي ميتشيو كاكو، والتي زعم فيها أنه وصف المذنّب بأنه "قد يكون مسبارا فضائيا".

وبعد مراجعة المصادر الموثوق بها والأرشيف الإعلامي، لم نعثر على أي تسجيل أو تصريح رسمي يؤكد نسبة هذه العبارة إليه.

وتبين أن الصورة التي روجت للمقابلة التلفزيونية المزعومة جرى اقتطاعها من لقاء سابق أُجري مع كاكو على قناة "نيشن نيوز" الأميركية بتاريخ 20 فبراير/شباط الماضي، أي قبل أكثر من 4 أشهر من اكتشاف المذنّب "أطلس/آي 3" في يوليو/تموز 2025.

كما أظهرت المقارنة البصرية أن الصورة أُخضعت لتعديلات رقمية أُضيفت خلالها عناوين ملفقة ومضللة، لتبدو وكأنها حديثة ومرتبطة بالمزاعم المتداولة.

Will a huge "city-killer" asteroid collide with Earth in 2032? The odds don't rule it out. So what can we do about it? I appeared on @NewsNation's On Balance with @LelandVittert to discuss the possibilities. #asteroid #asteroidimpact pic.twitter.com/ZHYi982SEi — Dr. Michio Kaku (@michiokaku) February 20, 2025

ووفق بيانات نشرتها وكالة ناسا، فإن المذنّب "أطلس/آي 3" سيواصل رحلته داخل النظام الشمسي خلال الأسابيع المقبلة، ليصل إلى أقرب نقطة له من الشمس في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن المسافة التي سيبلغها آنذاك ستكون في حدود 210 ملايين كيلومتر، أي داخل مدار كوكب المريخ مباشرة، وهو ما يجعله أقرب إلى الشمس بكثير من الأرض.