مجزرة في دير البلح وتحذير إسرائيلي جديد لسكان مدينة غزة

استشهد 9 فلسطينيين، 7 نساء وطفلان، مساء أمس الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا سكنيا شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، هذا وتتواصل قوات الاحتلال تصعيدها العسكري في مختلف أنحاء القطاع المنكوب، وسط تحذيرات إسرائيلية لسكان مدينة غزة بمغادرتها فورا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بأن القصف أسفر أيضا عن عدد من الإصابات بعضها خطير، إضافة لوجود عالقين تحت أنقاض المنزل المستهدف. ووصفت المصادر المشهد بـ"المجزرة" حيث ينتمي جميع الضحايا إلى نفس العائلة.

وأعلن مصدر في مستشفى العودة بمخيم النصيرات عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر، بينهم أطفال، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج. ووصف المصدر الطبي حالة بعض المصابين بالخطيرة، مشيرا إلى استمرار جهود الطواقم الطبية في التعامل مع الإصابات رغم النقص الحاد بالإمكانيات.

وجاءت الغارة ضمن سلسلة من الهجمات الجوية والمدفعية التي طالت مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية. فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية متتالية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع 3 غارات على الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس جنوبا.

كما تعرض حي النصر (غرب غزة) لقصف مدفعي مكثف، وامتد القصف أيضا إلى المناطق الشرقية لمخيم المغازي في المحافظة الوسطى.

وكذلك، فجّر جيش الاحتلال مدرعة مفخخة بقنابل ثقيلة في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة. كما ألقت طائرة مسيرة قنبلة دخانية داخل مدرسة حسن البصري التي تؤوي نازحين في المدينة.

وغرب خان يونس، استهدفت طائرة استطلاع خيمة تؤوي نازحين داخل جامعة الأقصى مما أدى إلى إصابة 8 مدنيين، في حين واصلت الطائرات الحربية قصفها على مناطق متفرقة من مدينتي غزة ودير البلح.

وتعرضت مدرسة تؤوي نازحين لغارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص على الأقل. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عنصرا من حماس" زاعما أنه اتخذ "إجراءات لتقليل الأضرار على المدنيين".

تحذير أخير لسكان مدينة غزة

وفي تطور خطير، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ما وصفه بـ"التحذير الأخير" لسكان مدينة غزة، داعيا إياهم إلى مغادرتها فورا نحو الجنوب، مهددا بأن "من يبقى سيُعتبر إرهابيا أو داعما للإرهاب".

إعلان

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيطر على معبر نتساريم الممتد من شرق القطاع إلى ساحله الغربي، مما يعني فصل الشمال عن الجنوب بالكامل. وأوضح أن أي تحرك من غزة نحو الجنوب يجب أن يتم عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وبدورها، اعتبرت حركة حماس في بيان أن تصريحات كاتس تمثل تجسيدا صارخا للغطرسة والاستخفاف بالقانون الدولي، و"مقدمة لتصعيد جرائم الحرب ضد المدنيين".

وأضافت حماس أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري في غزة، وذلك عبر قصف المنازل وارتكاب المجازر واستهداف المدنيين.

كما طالبت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

تدهور الوضع الإنساني

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق أنشطتها في مدينة غزة بسبب التصعيد العسكري الكثيف، مؤكدة أن "عشرات الآلاف من المدنيين يواجهون ظروفا إنسانية مروّعة".

وجاء ذلك بعد قرار مشابه من منظمة "أطباء بلا حدود" قبل أيام عن توقف أنشطتها في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، في حين لا تزال بعض وكالات الأمم المتحدة تحاول مواصلة العمل رغم المخاطر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 169 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل في البنية التحتية ومجاعة كارثية.