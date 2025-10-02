قمة أوروبية لبحث الحرب في أوكرانيا وموسكو تحذر واشنطن

افتتحت قمة المجموعة السياسية الأوروبية اليوم الخميس في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، حيث ستبحث كيفية زيادة الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

وفي كلمتها الافتتاحية للقمة أكدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن أنه ينبغي جعل أوروبا قوية بشكل كاف على نحو يجعل إمكانية شنّ حرب عليها أمرا لا يمكن حتى التفكير فيه، واعتبرت أن روسيا تمثل تهديدا ليس فقط لأوكرانيا، بل ولأوروبا كلها ولن تتوقف إلا إذا أُجبرت على ذلك.

والمجموعة السياسية الأوروبية هي تجمع لنحو 50 رئيس دولة وحكومة بأوروبا، وقادة دول من خارج التكتل مثل المملكة المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وانتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبيل القمة المقترحات الموضوعة على طاولة البحث التي اعتبرها مؤيدة للحرب، متهما القادة الأوروبيين بأنهم يريدون تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتمويل شحنات الأسلحة، مؤكدا معارضته الحاسمة لذلك.

في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تنظيم صفوفهم "بالتنسيق الوثيق" مع حلف شمال الأطلسي "لزيادة الضغط" على الأسطول الشبح الروسي الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط بالالتفاف على العقوبات الغربية.

وأشار ماكرون إلى أن من شأن الضغط على "الأسطول الشبح" إضعاف قدرة موسكو على "تمويل مجهود الحرب"، واقترح "العمل في إطار تحالف الراغبين" الذي يضم دولا تدعم أوكرانيا عسكريا "بالتعاون الوثيق مع الناتو من أجل تحديد طريقة تعزيز فعالية هذا العمل المشترك إلى حده الأقصى".

زيلينسكي يحذر أوروبا

من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام القمة، من أن روسيا لديها القدرة على انتهاك المجال الجوي في أي مكان في القارة، وعرض تقديم الخبرة التي اكتسبتها بلاده للمساعدة في مواجهة هذا التهديد.

وقال زيلينسكي "إذا تجرّأ الروس على إطلاق مسيّرات ضد بولندا، أو انتهاك المجال الجوي لدول شمال أوروبا، فهذا يعني أن هذا يمكن أن يحدث في أي مكان".

وأضاف "في أوروبا الغربية، في الجنوب، نحتاج إلى قوات استجابة ودفاع سريعة وفعالة تعرف طريقة التعامل مع المسيّرات".

تهديد روسي

في المقابل، قال الكرملين إن روسيا سترد بشكل مناسب إذا تم نقل صواريخ توماهوك الأميركية إلى أوكرانيا، وتعليقا على إمكانية تسليم كييف الأصول الروسية المجمدة حذر الكرملين من أن أي محاولة للاستيلاء عليها لن تمر دون رد.

واتهم الكرملين واشنطن بتقديم معلومات استخباراتية آنية لأوكرانيا باستمرار، وأكد أن موسكو لم تتلق أي رد فعل أميركي على مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية تمكنها من شن ضربات صاروخية بعيدة المدى على منشآت الطاقة داخل روسيا.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن هذه الخطوة ستتيح للقوات الأوكرانية استهداف مصافي النفط وخطوط الأنابيب ومحطات الكهرباء، لتقليص عائدات موسكو من النفط والغاز "التي تمول حربها".