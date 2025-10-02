عاجل,
عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان ومصاب في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على سيارة بمنطقة الخردلي جنوبي البلاد

Published On 2/10/2025
آخر تحديث: 08:34 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

