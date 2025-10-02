إسرائيل تسيطر على 40 سفينة وأسطول الصمود المغاربي يدخل مياه غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، واعتقل مئات المشاركين، بعد ليلة من الاعتداءات على السفن المشاركة بالأسطول.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مئات المشاركين ينقلون إلى ميناء أسدود للترحيل الطوعي أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري.

وكشفت أن قوات الجيش والبحرية تقوم بمسح بحري للتأكد من عدم نجاح أي سفينة في الاقتراب من قطاع غزة.

أتى ذلك بعد أن أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستّرحّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالي إلى أوروبا.

دخول مياه غزة

من جانبه، أعلن أسطول الصمود المغاربي لكسر عن الحصار عن غزة أنه دخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، مقتربا من هدفه كسر الحصار المفروض على القطاع، رغم اعتراض إسرائيلي ومحاولات لإيقافه في عرض البحر.

وقال الأسطول في منشور على منصة فيسبوك: اجتزنا المياه الإقليمية الغزاوية، ويفصلنا عن شواطئ غزة 8.4 ميلا بحريا، في خطوة تعد الأقرب منذ انطلاق الرحلة التي يشارك فيها متضامنون دوليون.

وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق اليوم إن نحو 20 سفن على الأقل من أسطول الصمود ما زالت تواصل الإبحار لإكمال مهمتها.

وصباح اليوم الخميس، أعلن أسطول الصمود العالمي مواصلة رحلته إلى قطاع غزة رغم اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلي عددا من مراكبه مساء الأربعاء.

واستنكر منظمو الأسطول الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزل، ودعوا الحكومات وقادة العالم والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بالحفاظ على سلامة جميع الموجودين على متن المراكب وإطلاق سراحهم.

ردود فعل

وتعليقا على اعتقال الجيش الإسرائيلي مواطنيهم المشاركين بأسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، نددت دول باعتداء إسرائيل على سفن الأسطول.

إعلان

واستدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية مراقبة وضع أسطول الصمود، مؤكدة الاستعداد لتوفير الحماية الدبلوماسية والقنصلية لمواطنيها.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن القلق إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود، مشيرة إلى استمرار التواصل مع عائلات بريطانيين مشاركين.

وأدانت تركيا الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود، وفتحت تحقيقا باعتقال إسرائيل نحو 25 شخصا من مواطنيها كانوا على متن سفن الأسطول.

وأعربت البرازيل عن غدانتها اعتراض إسرائيل أسطول المساعدات نحو غزة واعتقال 15 برازيليا من المشاركين.

كذلك طردت كولومبيا البعثة الإسرائيلية على أراضيها احتجاجا على الاعتداء على سفن أسطول الصمود واعتقال اثنين من مواطنيها كانوا ضمن المشاركين.

ودعت منظمات دولية، بينها العفو الدولية، إلى توفير الحماية لأسطول الصمود، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه أمر لا يمكن قبوله.

وسبق أن مارست إسرائيل أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي.