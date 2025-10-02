أخبار

عاجل | رويترز: زلزال بقوة 5.19 درجة يضرب تركيا

Published On 2/10/2025
|
آخر تحديث: 15:16 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان