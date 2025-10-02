أخبار|المغرب

أخنوش يعلن استعداد الحكومة المغربية للحوار مع "جيل زد"

Members of the security forces detain a man as they prevent a protest demanding reforms in education and health from taking place, in Rabat, Morocco, September 29, 2025. REUTERS/Ahmed El Jechtimi
عناصر أمن مغربية خلال اعتقال متظاهر في الرباط أمس الأربعاء (رويترز)
Published On 2/10/2025
|
آخر تحديث: 17:28 (توقيت مكة)

حفظ

قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن الحكومة مستعدة للحوار والنقاش من داخل المؤسسات ومتجاوبة مع المطالب الاجتماعية، عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدة في المغرب خلال الأيام الماضية.

وفي كلمة له، قال أخنوش "تابعنا التطورات المؤسفة في اليومين الماضيين بعدة مدن التي أسفرت عن وفاة 3 أشخاص"، مضيفا أنها شهدت تصعيدا خطيرا مسّ بالأمن وأدى إلى إصابة مئات من عناصر الأمن.

وقال رئيس الحكومة المغربية إن الحكومة تؤكد أن "المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمواجهة الإشكالات في المغرب".

جاء ذلك في وقت دعت فيه ما تعرف بحركة "جيل زد 212" الشبابية إلى مظاهرات "سلمية" جديدة اليوم الخميس، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، بعد ليلة من أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخصين برصاص قوات الأمن.

وفي الدعوة إلى التظاهر على موقع "ديسكورد"، شددت "جيل زد 212" على "المحافظة على السلمية". كما جدّدت الحركة تأكيد مطالبها وأبرزها "تعليم يليق بالإنسان ومن دون تفاوتات" و"صحة لكل مواطن من دون استثناءات".

ورغم تدخل قوات الأمن لمنع هذه الاحتجاجات بدعوى عدم الترخيص لها، واعتقال مئات من المشاركين في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير ووجدة وطنجة، فإن الاحتجاجات لم تتوقف بل امتدت لتشمل مدنا أخرى.

المصدر: الجزيرة

إعلان