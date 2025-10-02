عاجل,
أخبار|روسيا

بوتين يلوّح بمواجهة بين الدول "من أجل المصالح"

بوتين
بوتين: لن تكون هناك قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله (الجزيرة)
Published On 2/10/2025
|
آخر تحديث: 18:54 (توقيت مكة)

حفظ

لوّح الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمواجهة بين الدول "من أجل المصالح"، مؤكدا أن خصوم بلاده "بذلوا قصارى جهدهم" من أجل إخضاعها عبر العقوبات".

وقال أيضا في كلمة له:

  • سنرد بشكل ساحق على أي تهديدات لبلدنا.
  • إذا أراد أحد التنافس مع روسيا عسكريا فليحاول.
  • نراقب عن كثب عسكرة أوروبا وهذا أمر يتعلق بأمننا.
  • منفتحون على التعاون مع الدول الغربية لكنها لا ترغب في ترك سياسة الإملاءات.
  • لن تكون هناك قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله.
  • دول غربية تحاول فرض هيمنتها المطلقة وأي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير ممكن.
  • جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل.
  • لكل قوة حدودها وسنرى مواجهة بين الدول من أجل تحقيق المصالح.
  • خصومنا بذلوا قصارى جهدهم من أجل إخضاعنا عبر العقوبات.
  • أظهرنا فعالية في مقاومة التحديات غير المسبوقة.
المصدر: الجزيرة

إعلان