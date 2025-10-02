عاجلعاجل,
بوتين يلوّح بمواجهة بين الدول "من أجل المصالح"
Published On 2/10/2025|
آخر تحديث: 18:54 (توقيت مكة)
لوّح الرئيس الروسي فلادمير بوتين بمواجهة بين الدول "من أجل المصالح"، مؤكدا أن خصوم بلاده "بذلوا قصارى جهدهم" من أجل إخضاعها عبر العقوبات".
وقال أيضا في كلمة له:
- سنرد بشكل ساحق على أي تهديدات لبلدنا.
- إذا أراد أحد التنافس مع روسيا عسكريا فليحاول.
- نراقب عن كثب عسكرة أوروبا وهذا أمر يتعلق بأمننا.
- منفتحون على التعاون مع الدول الغربية لكنها لا ترغب في ترك سياسة الإملاءات.
- لن تكون هناك قوة في العالم تملي على الجميع ما يجب فعله.
- دول غربية تحاول فرض هيمنتها المطلقة وأي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير ممكن.
- جميع محاولات إملاء ما يجب على الدول الأخرى فعله باءت بالفشل.
- لكل قوة حدودها وسنرى مواجهة بين الدول من أجل تحقيق المصالح.
- خصومنا بذلوا قصارى جهدهم من أجل إخضاعنا عبر العقوبات.
- أظهرنا فعالية في مقاومة التحديات غير المسبوقة.
المصدر: الجزيرة