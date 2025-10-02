أسطول الصمود يطالب بتدخل دولي بعد اعتقال إسرائيل مئات الناشطين

كشف أسطول الصمود العالمي -اليوم الخميس- أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 443 متطوعا من 47 دولة بعد اعتراض جيش الاحتلال عشرات السفن بالأسطول الليلة الماضية بالمياه الإقليمية، وقادتهم إلى ميناء أسدود.

وشدد بيان الأسطول على أن الجيش الإسرائيلي "اختطف مئات الناشطين الذين كانوا على متن سفن بقافلة مدنية سلمية تسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأفاد الأسطول بأن المشاركين تعرضوا للهجوم بمدافع المياه من قبل الجيش الإسرائيلي، وتم رشهم بمياه عادمة والتشويش على اتصالاتهم.

واعتبر البيان أن اعتراض إسرائيل قافلة الصمود في المياه الدولية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب أسطول الصمود بالتدخل الدولي الفوري، وضمان سلامة المتطوعين وإطلاق سراحهم فورا.

وبحسب مراسل الجزيرة، ما تزال 3 سفن ضمن الأسطول تواصل الإبحار نحو غزة لكسر الحصار غير القانوني، أحدها سفينة مارينيت التي تبعد نحو 45 ميلا بحريا عن غزة، فضلا عن سفينتين تحملان متخصصين بالقانون وجمع الأدلة.

وفي المقابل، قالت إسرائيل إنها اعترضت سفن أسطول الصمود كافة باستثناء سفينة واحدة ما تزال بعيدة عن قطاع غزة.

وكان أسطول الصمود المغاربي أعلن -في وقت سابق صباح اليوم- أنه دخل المياه الإقليمية لغزة، لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر بالجيش تأكيدها عدم تمكن أي سفن من أسطول الصمود من دخول المياه الإقليمية قبالة غزة.