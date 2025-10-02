صحف عالمية: اعتراض أسطول الصمود زاد غضب الشارع الغربي من إسرائيل

تناولت صحف عالمية حالة الغضب التي اندلعت في الشارع الغربي بسبب اعتراض إسرائيل أسطولَ الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار عن قطاع غزة، وأشارت إلى دور مواقع التواصل في تغيير الرأي العام الأميركي ضد إسرائيل.

فقد رصدت "غارديان" حالة الغضب الشعبي في عدد من الدول الغربية، والمظاهرات التي خرجت بالعاصمة الإيطالية لمطالبة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بالاستقالة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أكبر نقابتين في البلاد دعتا إلى إضراب عام غدا الجمعة، وإن الاحتجاجات حظيت باهتمام واسع من الإعلام الإيطالي.

أما لومانيتيه الفرنسية، فقالت إن إسرائيل تدوس على روح التضامن الدولي، وإن اعتراض الأسطول "انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية" مطالبة بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين الذين تم اعتقالهم.

وأكدت الصحيفة أن سياسة بنيامين نتنياهو تعكس بوضوح تحويله إسرائيل إلى دولة مارقة.

وفي السياق، قالت "وول ستريت جورنال" إن منظمي الأسطول اعتبروا الاعتراض عملا غير قانوني ضد أحدث محاولة لكسر الحصار عن غزة، وإنهم أكدوا أن اعتراض السفن في المياه الدولية يعد عملا من أعمال القرصنة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن متحدث باسم الاسطول أن أسطولا آخر في طريقه لمواصلة الرحلة، وأن هذه المحاولات لن تتوقف وستزداد قوة.

كما نقلت "إندبندنت" عن الناشطة والصحفية إيفا ياسيفيتش -التي تحمل الجنسيتين البريطانية والبولندية وتشارك للمرة الثانية في الأسطول- قولها إنها تخشى قتل المشاركين على يد الإسرائيليين.

ووفقا للصحيفة البريطانية فقد أكدت ياسيفيتش أن كل المشاركين يعرفون المخاطر التي تواجههم، مضيفة أن حرية الفلسطينيين "تتطلب هذا النوع من التضحية".

خطة مبتذلة

في غضون ذلك، قالت "واشنطن بوست" إن إسرائيل تصعد هجماتها في غزة بينما حركة حماس تدرس خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب. ولفتت إلى أن عزل الجيش الإسرائيلي مناطق شمالي القطاع يعقد وضع المدنيين العاجزين عن النزوح من غزة.

وقالت الصحيفة الأميركية إن اعتبار إسرائيل كل من يبقى في هذه المناطق إرهابيا أو داعما للإرهاب "يعني أن كل من لا يستطيع الخروج سيكون عرضة للموت، بينما أوقف عمال الإغاثة أنشطتهم بسبب عمليات الجيش" الإسرائيلي.

وفي إسرائيل، قالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو لا يمكنه معارضة خطة ترامب علنا في هذه المرحلة، ووصفت الخطة بأنها "مبهمة بل ومبتذلة وتمنح نتنياهو مجالا للمناورة".

وفي شأن متصل، قالت "يديعوت أحرونوت" إن الشباب الإسرائيليين يبحثون عن الهوية واكتشاف الذات في الخارج بعد إنهاء الخدمة العسكرية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن بعض من أنهوا خدمتهم في غزة أصبحوا يبتعدون لأبعد مسافة ممكنة كجزء من التعافي، مضيفة أن "هذا الجيل الذي كان مهملا سابقا يستغل السفر لطرح أسئلة جوهرية مثل: من أنا؟ وما الذي تعنيه اليهودية بالنسبة لي؟ وأي نوع من الإسرائيليين أريد أن أكون؟".

وفي غضون ذلك، قالت نيويورك تايمز إن مواقع التواصل تلعب دورا محوريا في تغيير الرواية بشأن الحرب، وإنها أثرت بشكل بالغ على الرأي العام الأميركي لأنها تبرز بشكل متزايد الوضع المتدهور في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن استطلاعا حديثا أظهر تزايد عدد المتعاطفين مع فلسطين، مشيرة إلى أن وسائل التواصل لعبت دورا في هذا، وأنها نالت من رواية إسرائيل التي تزعم أنها في موقف دفاعي وأنها تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأخيرا، كتب ران كوخاف مقالا في جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قال فيه إن على الجيش إعادة النظر في دفاعاته الجوية لأن المسيرات رخيصة التكلفة تغير قواعد اللعبة بشكل جوهري، وتضرب أهدافا إستراتيجية بتكلفة قليلة.