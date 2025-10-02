شاهد.. سرايا القدس تقنص جنديا غربي غزة وتقارير عن "حدث أمني"

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس مشاهد توثق قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث أمني".

وأظهرت المشاهد جنديا إسرائيليا يعتلي سطح أحد المنازل الفلسطينية في مخيم الشاطئ غربي غزة بجانب منظومة تصوير ومراقبة.

ووثقت أيضا القنص وإصابة الجندي إصابة مباشرة، مما أدى إلى سقوطه أرضا على الفور.

كما أعلنت سرايا القدس سيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، إضافة إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في المنطقة ذاتها بقذائف الهاون النظامي.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع "حدث أمني" في قطاع غزة، أسفر عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال، نقل عدد منهم عبر مروحية إجلاء إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

ووفق هذه المصادر، فإن دبابة إسرائيلية تابعة للكتيبة 53 تعرضت للتفجير بعبوة ناسفة، دون مزيد من التفاصيل.

وكان جيش الاحتلال أعلن يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي تعميق عملياته البرية بمدينة غزة ضمن خطة أقرتها حكومته لاحتلال القطاع تدريجيا، بدأ تنفيذها يوم 11 أغسطس/آب الماضي، وشملت توغلا بريا بعدة محاور بالمدينة.

وقد دأبت فصائل المقاومة في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.