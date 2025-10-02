رئيس وزراء لوكسمبورغ: ندعم فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب

قال رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن "إن الاعتراف بدولة فلسطين نابع من رغبة بلاده في وجود سلام بالشرق الأوسط وأيضا من رفض الوضع غير المقبول في قطاع غزة" مؤكدا إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنهما العيش جنبا إلى جنب في سلام مستمر، وأنه من اللازم الآن إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب تماما وإدخال المساعدات للقطاع.

وتابع "منحنا بهذا الاعتراف أملا جديدا للشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الصعبة، لأننا أدركنا أن حكومة نتنياهو وإلى حد ما حماس لا يريدان حل الدولتين، ومن ثم فإن هذا الاعتراف يمثل خارطة طريق لتطبيق هذا الحل وفق الشرعية الدولية".

وقال فريدن إن السلطة الفلسطينية بحاجة لإصلاحات، مضيفا "لكن يجب أيضا الانسحاب من غزة وإدخال المساعدات وإطلاق الرهائن لأن الوضع غير مقبول، وعلى كل الوسطاء الوصول إلى حل سلمي وهم يتمتعون بدعمنا".

وعن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود الذي كان متجها لكسر الحصار عن غزة، قال فريدن إنه ليس ملما بآخر التطورات، مؤكدا أن على كل المسؤولين تسهيل وصول المساعدات وفي مقدمتهم إسرائيل.

لا يمكن قبول تجويع الناس

وأضاف أنه أوضح لبنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– أن أوروبا صديقة لإسرائيل ولكل الشعوب الراغبة في العيش بسلام ومن ثم لا يمكن قبول تجويع الناس كما هي الحال في غزة.

وناشد رئيس وزراء لوكسمبورغ إسرائيل حكومة وشعبا وبرلمانا العمل على ضمان حياة طبيعية للفلسطينيين كواجب إنساني.

وفيما يتعلق بمسألة فرض العقوبات التي تناقشها أوروبا، قال فريدن إنها طريقة للضغط على الحكومات، وإن أوروبا لجأت لها مع روسيا، وإنه يدعم تطبيق حزمة عقوبات على إسرائيل، لافتا إلى أن الأمر يتطلب إجماعا وهو ما خلق بعض التعقيدات.

وختم فريدن بالقول إنه يدعم كل ما ينتهي بوقف إطلاق النار، وإن إسرائيل يمكنها تفادي أي عقوبات محتملة إذا ما أنهت الحرب وعملت على تطبيق خطة سلام واحترام القانون الدولي والإنساني.

إعلان

وانضمت لوكسمبورغ إلى العديد من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة ردا على ما تقوم به إسرائيل في غزة، ومن بينها بريطانيا وفرنسا.