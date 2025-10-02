جيش الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف ويقتحم مناطق بالضفة

اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، على طاقم إسعاف فلسطيني، في وقت يواصل فيه اقتحام عدة بلدات وقرى فلسطينية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن الجيش الإسرائيلي اعتدى بالضرب على طاقم إسعاف الهلال الأحمر، واحتجز سيارة إسعاف أثناء مهمة إسعافية في قرية اليامون غرب مدينة جنين، شمال الضفة المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون، ودهمت عدة أحياء، وأطلقت قنابل الصوت، وأجبرت المواطنين على إغلاق محالهم التجارية، وأضافت أن جنود الاحتلال احتجزوا عددا من الشبان واعتدوا عليهم بالضرب ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

ووسط الضفة، نقلت الوكالة، عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) أن الجيش الإسرائيلي أصدر قرارا بالاستيلاء على 35 دونما من أراضي بلدة نعلين، وقرية دير قديس، غرب مدينة رام الله، وقرية بيتللو، شمال غرب رام الله، لأغراض عسكرية وأمنية.

ووفق الهيئة، فإن السلطات الإسرائيلية أصدرت ما مجموعه 52 أمرا عسكريا لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية منذ مطلع 2025.

وفي جنوب الضفة، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية مراح رباح، جنوب مدينة بيت لحم، ودهم عدة منازل، واحتجز عددا من الشبان واعتدى عليهم بالضرب، كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة إذنا غرب مدينة الخليل ودهمت عددا من المنازل وفتشتها.