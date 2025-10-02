تنديد واحتجاجات واسعة بعد اعتقال إسرائيل ناشطي أسطول الصمود

استنكرت دول عدة اعتراض إسرائيل سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة الليلة الماضية، واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي، في وقت خرجت فيه مظاهرات شعبية في عدد من مدن العالم احتجاجا على احتجاز إسرائيل عشرات الناشطين من مختلف الجنسيات.

وفي ما يلي أبرز ردود الفعل:

قطر

أدانت قطر بشدة اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود العالمي، واعتبرته انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وتهديدا لحرية الملاحة والأمن البحري.

وطالبت قطر بالإفراج عن جميع المشاركين بالأسطول والذين اعتقلتهم إسرائيل، وجددت الدعوة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة.

الكويت

كشفت الكويت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت كويتيين اثنين كانوا على متن إحدى سفن أسطول الصمود، مؤكدة العمل على الإفراج عنهما.

الأردن

أدان الأردن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي واعتبره "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لحرية الملاحة وتعريضا لحياة المدنيين للخطر"، وفق بيان لوزارة الخارجية.

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي تأكيده أن الوزارة على تواصل مباشر مع بعض المواطنين الأردنيين للاطمئنان عن أوضاعهم، وتقوم بكل الإجراءات والاتصالات اللازمة من أجل ضمان سلامتهم واحترام حقوقهم وتأمين عودتهم إلى الأردن.

سلطنة عمان

اعتبرت سلطنة عمان الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود "انتهاكا لكافة القوانين الدولية والإنسانية".

السلطة الفلسطينية

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، واعتبرته انتهاكا أخلاقيا وقانونيا للقوانين والأعراف الدولية.

تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تقف إلى جانب جميع المشاركين في أسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وفي كلمة له خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة، أدان أردوغان بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود الذي "انطلق لكشف الهمجية التي تقتل الأطفال جوعا بغزة ولتقديم مساعدات إنسانية".

ماليزيا

نددت وزارة الخارجية الماليزية بما وصفته اعتداء قوات الاحتلال على "أسطول الصمود"، وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة متطوعي الإغاثة الإنسانية ومصيرهم، بمن فيهم 12 مواطنا ماليزيا.

باكستان

تظاهر باكستانيون في مدينة كراتشي، وحملوا الأعلام الفلسطينية، ونددوا باعتراض إسرائيل لسفن أسطول الصمود.

إسبانيا

احتجاجا على الاعتداء، استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، مشيرة إلى أن 65 إسبانيا كانوا على متن الأسطول.

المفوضية الأوروبية

وفي السياق ذاته، تجنبت المفوضية الأوروبية إدانة إسرائيل، واكتفت بإدانة "أي هجوم" يستهدف الأسطول.

وقالت متحدثة المفوضية إيفا هرنسيروفا، في ردها على أسئلة الصحفيين، إن المفوضية تتابع من كثب التطورات في البحر المتوسط ومسار الأسطول.

وقالت هرنسيروفا "ندرك الصعوبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي هذا الإطار نحن على تواصل منتظم مع إسرائيل والدول الأعضاء، ونواصل الدعوة إلى وصول المساعدات إلى قطاع غزة بسرعة ومن دون عوائق".

وأضافت أن المفوضية تحترم شعور المشاركين في الأسطول بالمسؤولية الإنسانية، مؤكدة أنهم يرغبون بتسليط الضوء على العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن لهم الحق في ذلك.

وأشارت إلى أن هذا النوع من النشاط يستند إلى إحدى الركائز الأساسية لقيم الاتحاد الأوروبي، واستدركت بأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البحري وقانون الملاحة في المياه الدولية أمر ضروري قبل كل شيء.

إيطاليا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن إسرائيل "تحتجز حاليا 22 إيطاليا ونواصل متابعة الوضع. بناء على تعليماتي، ستقدم القنصلية العامة (الإيطالية) في تل أبيب والقنصلية العامة في القدس الدعم لجميع المواطنين الإيطاليين في الميناء وفي إجراءات إعادتهم إلى الوطن".

وعقب كلمة تاجاني، انتقد زعيم تحالف الخضر واليسار، المعارض أنجيلو بونيلي، الحكومة الإيطالية قائلا "لم تتمكنوا حتى من إدانة هذه القرصنة في المياه الدولية".

بريطانيا

دعت وزارة الخارجية البريطانية إسرائيل إلى تسليم المساعدات الإنسانية التي يحملها أسطول الصمود العالمي للمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض لإيصالها إلى قطاع غزة.

وقالت الخارجية البريطانية إنها تنتظر أن يتم التعامل مع الأسطول وفقا للقانون الدولي واحترام حقوق الناشطين على متنه.

ألمانيا

حثت ألمانيا إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتصرف بشكل متناسب مع الموقف.

فرنسا

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود. أما أيرلندا، فوصفت الأخبار المتعلقة بالهجوم بأنها مثيرة للقلق للغاية.

بلجيكا

وطالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إسرائيل باحترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار.

فنزويلا

أما فنزويلا، فوصفت الهجوم الإسرائيلي بأنه عمل قرصنة جبان، وأدانت "الطبيعة الإجرامية للنظام الصهيوني".

كولومبيا

وفي كولومبيا، أمر رئيس البلاد غوستافو بيترو بطرد أفراد البعثة الدبلوماسية لإسرائيل لارتكابها جريمة دولية باعتراض أسطول المساعدات لغزة، معلنا اعتقال الجيش الإسرائيلي لاثنين من مواطنيه كانوا على متن إحدى سفن الأسطول.

البرازيل

وفي البرازيل، أعرب وزير الخارجية ماورو فييرا عن قلق بلاده بشأن سلامة المواطنين البرازيليين الـ15 على متن الأسطول، وبينهم نائب فدرالي.

جنوب أفريقيا

نددت جنوب أفريقيا بالاعتداء الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود، قائلة إن اعتراض تلك السفن قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي.

أوروغواي وتشيلي

كذلك أدانت أوروغواي وتشيلي الاعتداء على سفن أسطول الصمود، وأكدتا دعمهما لمهمته الإنسانية.

من ناحية ثانية، خرجت مظاهرات في عدة مدن، وأهمها:

بريطانيا

ففي لندن دعت منظمات مناصرة للقضية الفلسطينية في بريطانيا إلى مظاهرة في ساحة البرلمان وسط لندن، للمطالبة بحماية أسطول الصمود العالمي وكسر الحصار عن غزة ووقف تسليح إسرائيل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ألمانيا

وشهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة احتجاجية للتنديد باعتراض الجيش الإسرائيلي سفنا لأسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة سواحل غزة.

إسبانيا

خرج آلاف الطلاب في مدن إسبانية عدة، اليوم الخميس، للتضامن مع الفلسطينيين وأسطول الصمود العالمي، وللتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

إيطاليا

وفي إيطاليا، أعلنت نقابات عمالية في إيطاليا عن تنفيذ إضراب شامل يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة، وللتضامن مع ركابه ممن تحتجزهم إسرائيل.

تونس

تظاهر مئات الطلبة التونسيين دعما لأسطول الصمود العالمي ورفضا لهجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه.

وتوافد الطلاب على شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، تلبية لدعوة الاتحاد العام التونسي للطلبة (نقابة طلابية)، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، كما تظاهر تونسيون أمام السفارة الفرنسية بالشارع نفسه ورفعوا شعار "الفرنسيس والأميركان شركاء في العدوان".

وأبحرت نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.

واعترضت البحرية الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء عشرات السفن المشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وأمرتها بالتوجه إلى ميناء أسدود، كما اعتقلت عشرات الناشطين الذين كانوا على متن تلك السفن.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.