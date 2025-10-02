تنديد دولي واسع باعتراض إسرائيل أسطول الصمود بالمياه الدولية

نددت عدة دول ومنظمات بعملية الاعتراض التي نفذتها البحرية الإسرائيلية ضد أسطول الصمود الذي يحمل مواد إغاثية نحو قطاع غزة واحتجاز عدد من سفنه واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها.

حركة حماس: اعتراض جيش الاحتلال لأسطول الصمود واعتقال الناشطين قرصنة وإرهاب ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إدانة قرصنة الاحتلال واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم.

حركة الجهاد الإسلامي: العدوان على أسطول الصمود قرصنة بحرية وخرق سافر للمواثيق الدولية والإنسانية والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في أسطول الصمود.

مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي: اختطاف إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود غير قانوني.. العار على الحكومات الغربية في المقام الأول، وعلى تواطئها.

الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل لضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير حقهم في الحماية القنصلية.

الخارجية السويسرية: أي تدخل ضد أسطول الصمود يجب أن يتوافق مع مبدأي الضرورة والتناسب مع ضمان سلامة المشاركين.

الخارجية التركية: ندين بشدة الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود ونعتبره عملا إرهابيا

الخارجية الإسبانية: نتابع وضع أسطول الصمود وقنصلياتنا بالمنطقة في حالة تعبئة.

الخارجية البلجيكية: أحث الحكومة الإسرائيلية على احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون البحري وعلى إسرائيل حماية سفن أسطول الصمود.

الخارجية الأيرلندية: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود مثير للقلق ويجب معاملة جميع من على متن سفن أسطول الصمود وفقا للقانون الدولي.

عضو البرلمان الأوروبي بريندو بينيفاي: اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود غير قانوني وعمل إجرامي وكان على المجتمع الدولي توفير الحماية لأسطول الصمود.

الاتحاد الإيطالي العام للعمل: دعونا لإضراب عام يوم الجمعة احتجاجا على اعتراض أسطول الصمود.