تفاصيل جديدة حول هجوم استهدف كنيسا يهوديا في بريطانيا

كشفت الشرطة البريطانية عصر اليوم الخميس عن تفاصيل جديدة حول هجوم استهدف كنيسا يهوديا بمدينة مانشستر في وقت سابق وأدى إلى مقتل شخصين وجرح 3 آخرين.

وقالت شرطة مانشستر إنها تتعامل مع الهجوم على الكنيس اليهودي على أنه عمل إرهابي.

وأوضحت أن المهاجم كان يرتدي سترة تبدو كأنها عبوة ناسفة، وعبرت عن اعتقادها بأنها تعرف هوية المهاجم.

وقال لورانس تايلور -وهو أكبر مسؤول بمكافحة الإرهاب في بريطانيا- اليوم إن الضباط اعتقلوا شخصين وكثفوا الدوريات في جميع أنحاء البلاد.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس مقتل شخصين وجرح 3 في عملية دعس وطعن أمام كنيس في مانشستر (شمال غربي إنجلترا).

وقالت الشرطة في منشور على منصة إكس إن "عناصر من شرطة مانشستر الكبرى أطلقوا النار على شخص يُعتقد أنه الجاني"، مضيفة حينها أنه ليس بالإمكان في الوقت الراهن تأكيد وفاته بسبب "أشياء مشبوهة بحوزته".

وأعلنت أيضا أن وحدة تعنى بتفكيك المتفجرات تعمل في المكان، مؤكدة أن الجرحى الثلاثة "إصاباتهم خطرة".

وقال شاهد عيان إن الشرطة وجهت تحذيرين للمشتبه به، لكنه لم يستجب لهما، فأطلقت عليه النار.

أمر مفزع

ووفق ما نقلته صحيفة غارديان عن مصادر، فإن شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن البريطاني انضما للتحقيق في عملية الطعن.

كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر قرر العودة من قمة أوروبية في كوبنهاغن في أعقاب الحادثة، وتوجه فور وصوله إلى داونينغ ستريت لترؤس اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الحكومية.

وقال ستارمر إنه يشعر بالفزع البالغ إزاء الهجوم، مضيفا أن وقوع هذا الهجوم في يوم احتفال ديني يهودي وهو يوم الغفران (يوم كيبور) يجعل الأمر "مفزعا أكثر".

ومن جهتها، نددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم، ووصفته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "شنيع ومحزن للغاية".