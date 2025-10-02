شهباز شريف: هجوم إسرائيل على أسطول الصمود "عمل خسيس"

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بشدة، الهجوم الذي شنته إسرائيل مؤخرا على "أسطول الصمود العالمي"، واصفا إياه بـ"العمل الخسيس".

وفي حسابه على منصة "إكس" كتب شريف: "تدين باكستان بشدة الهجوم الخسيس الذي شنته القوات الإسرائيلية على أسطول صمود غزة الذي كان يحمل على متنه أكثر من 450 عاملا إنسانيا من 44 دولة".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه بشأن المعتقلين، حيث قال: "نأمل وندعو من أجل سلامة جميع الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورا"، مضيفا: "لقد كانت جريمتهم هي نقل مساعدات للشعب الفلسطيني البائس".

وأكد شريف "يجب أن تنتهي هذه الوحشية. يجب منح فرصة للسلام، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

وعلى صعيد متصل، وصف إسحاق دار نائب رئيس الوزراء الباكستاني، اعتراض "أسطول الصمود العالمي" واحتجاز الناشطين الدوليين، بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ونشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جنودا صعدوا على متن بعض السفن، في حين أظهرت لقطات مباشرة آخرين يرتدون سترات نجاة وهم ينتظرون على ما يبدو وصول القوات الإسرائيلية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، واعتقل مئات المشاركين، بعد ليلة من الاعتداءات على السفن المشاركة بالأسطول.

وكان الأسطول قد بدء الإبحار من برشلونة في أواخر أغسطس/آب الماضي قبل أن تنضم إليه سفن أخرى من إيطاليا وتونس وعدد من الدول. ويقول المشاركون إنهم يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة التي أنهكتها الحرب، وإلى الاحتجاج على الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر.