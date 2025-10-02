"الهجرة الدولية" تعلن نزوح عشرات الأسر جراء الفيضانات جنوبي الخرطوم

أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم الخميس نزوح 100 أسرة جراء فيضانات النيل بمدينة جبل أولياء، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت مناطق عديدة بالسودان موجات فيضانات جراء ارتفاع منسوب نهر النيل ورافديه "النيل الأبيض" القادم من بحيرة فكتوريا، و"النيل الأزرق" القادم من الهضبة الإثيوبية، فيما تصاعد الجدل بشأن دور سد النهضة الإثيوبي في حدوث الفيضانات الواسعة التي شملت عددا من الولايات.

وقالت منظمة الهجرة الدولية -في بيان- إن الفيضانات في منطقتي "الشقيلاب وطيبة" بمحلية جبل أولياء (40 كلم جنوبي الخرطوم)، أدت إلى نزوح ما يقرب من 100 أسرة.

كما أفادت فرق الإغاثة الميدانية، بأن المياه غمرت 100 منزل جراء الفيضانات، فيما تضرر 40 منزلا جزئيا، وتعرضت 10 منازل أخرى للدمار، حسب البيان نفسه.

وأشار البيان إلى أن الأسر النازحة لجأت إلى المجتمعات المضيفة في المنطقة نفسها، في إشارة إلى الأقارب والجيران والأصدقاء.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بفصل الخريف في السودان، الذي يبدأ من يونيو/حزيران وحتى أكتوبر/تشرين الأول، وخلاله يواجه البلد سنويا فيضانات واسعة النطاق.

ومنذ 30 يونيو/حزيران الماضي وحتى 25 سبتمبر/أيلول، تضرر 24 ألفا و992 أسرة و125 ألفا و56 شخصا من الأمطار والفيضانات، بحسب آخر إحصائية حكومية.

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الري السودانية المواطنين على ضفاف النيل من ارتفاع مناسيب المياه، داعية إلى إجراء ما يلزم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم.

وأكدت الوزارة -في بيان- استمرار ارتفاع المناسيب في قطاع الخرطوم/كجبار بولاية نهر النيل (شمال).

وذكر البيان أن محطات القياس والرصد بلغت منسوب الفيضان في الخرطوم وشندي وعطبرة وبربر وجبل أولياء، وكذلك في ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، ونهر النيل الأبيض (الخرطوم إلى الجبلين جنوبا) ونهر النيل (الخرطوم إلى كجبار شمالا).

وتتزامن الكوارث الطبيعية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.